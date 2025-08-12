Afrique: Africa Financial Summit - La cinquième édition prévue les 3 et 4 novembre prochain à Casablanca

12 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les 3 et 4 novembre 2025, Casablanca accueillera la cinquième édition de l'Africa Financial Summit (Afis), le rendez-vous incontournable des décideurs de l'industrie financière africaine.

« Portée par Jeune Afrique media group en partenariat avec La Société financière internationale (Ifc), et le soutien des grandes institutions financières marocaines et africaines, cette édition s'articulera autour de l'exigence d'autonomie stratégique de l'Afrique : « Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l'Afrique », renseigne un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Dans un contexte de plus en plus contraignant barrières commerciales, endettement croissant, et un environnement économique mondial dominé par des logiques transactionnelles, note la même source, l'Afis 2025 propose de mobiliser les ressources domestiques africaines, d'harmoniser les cadres réglementaires et de bâtir une véritable souveraineté financière. Fonds de pension, assurances, fintechs, banques, bourses et fonds souverains sont appelés à relever ensemble le défi du financement des infrastructures, du soutien aux Pme, de la couverture des nouveaux risques et de l'intégration panafricaine.

Face à ces contraintes, explique-t-on, la tenue de l'Afis à Casablanca apparaît évidente tant le Maroc s'impose comme un acteur incontournable dans la construction de la souveraineté financière du continent. Ancré à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, le Royaume s'est hissé au rang de champion de l'intégration régionale, grâce à un secteur financier solide, des institutions bancaires et d'assurance robustes, et une stratégie nationale ambitieuse en matière de réforme fiscale, d'investissement et de diversification économique. Le choix du Maroc donne corps au fil rouge du sommet : passer d'un modèle dépendant de capitaux extérieurs à une construction endogène et durable de la puissance financière africaine, au service des ambitions continentales.

Amir Ben Yahmed, Président de l'Africa Financial Summit, a déclaré : « Cette édition à Casablanca incarne l'urgence de moderniser nos instruments et de mobiliser nos propres capitaux pour les orienter sur les projets stratégiques afin de consolider notre développement économique. Nous devons faire de la souveraineté financière le pilier de la croissance et de l'inclusion sur notre continent. ».

En réunissant plus de 1 250 dirigeants financiers et décideurs publics, l'Afis 2025 entend bâtir une feuille de route vers la souveraineté financière du continent. L'événement vise à bâtir une confiance réciproque entre les différentes administrations, une gestion intelligente du risque, ainsi qu'un leadership régional fort.

