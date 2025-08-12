Madagascar: Voie rapide Ivato-Andranotapahina - Un tronçon de 4 km, officiellement ouvert à la circulation

Un nouveau souffle pour la fluidité du trafic autour de l'aéroport d'Ivato. Le tronçon reliant le rond-point Don Bosco à celui d'Andranotapahina est désormais accessible au public depuis hier, lundi 11 août.

La circulation devrait dorénavant être plus fluide sur l'axe stratégique reliant le rond-point Don Bosco d'Ivato au rond-point Andranotapahina. Le ministère des Travaux publics a en effet procédé, hier, à l'ouverture officielle de ce tronçon de 4 km, entrant dans le cadre du projet de la Voie rapide d'Ivato.

D'après le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Gouvernement malgache et l'Eximbank de Chine, avec la participation active de la société chinoise CRBC (China Road and Bridge Corporation) à la réalisation des travaux.

« Ce projet vise à réduire significativement le temps de trajet vers l'aéroport international d'Ivato, tout en améliorant la qualité de vie des populations riveraines de la capitale », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture.

Progressive

« Je tiens à remercier, au nom du gouvernement malgache, la République Populaire de Chine pour son appui constant dans le développement des infrastructures de notre pays », a-t-il poursuivi. Le tronçon en question présente une largeur totale de 12 mètres, dont 7 mètres de chaussée dédiée aux véhicules (avec deux voies de 3,5 mètres de part et d'autre), ainsi que des accotements prévus pour les piétons, offrant ainsi une meilleure sécurité pour tous les usagers de la route.

Cette ouverture constitue un pas de plus dans la mise en service progressive de la Voie rapide d'Ivato, laquelle s'insère également dans le projet plus large de liaison avec la RN4, la « Route de la Francophonie » à Ambohitrimanjaka, et jusqu'à « Andohatapenaka ».

Sécurité

L'ambassadeur de Chine à Madagascar, SEM Ji Ping, a également honoré de sa présence la cérémonie d'inauguration, soulignant « l'engagement durable de la Chine aux côtés de Madagascar pour le développement d'infrastructures modernes, garantes d'un avenir plus prospère ».

En guise de rappel, les usagers sont appelés à « respecter scrupuleusement le code de la route », afin de préserver la sécurité et la pérennité de cette nouvelle infrastructure. « Cette route n'est pas seulement un axe de circulation. Elle est un levier de développement. À nous tous de l'utiliser avec responsabilité », a conclu le ministre Rafidison.