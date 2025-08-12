Madagascar: Ils ont fait le buzz

Développement au faciès, louer la colorimétrie...

Sur les réseaux sociaux malgaches, saturés de messages incitant à adopter des modes de vie aux standards occidentaux, l'image du "tir ami" tend à occulter rapidement la réalité de la précarité nationale. À coups de chorégraphies, de clowneries et de démagogies "new age", on s'emploie à effacer les obstacles au développement, désormais mesuré en gratte-ciel, en sandales dernier cri ou en selfies dans les fast-foods.

Le discours dominant préfère glorifier tout ce qui donne l'illusion d'être "plus blanc" qu'un Auvergnat ou un Texan. Publier sur Facebook la photo d'un « pote blanc » dans une scène banale et populaire tend désormais à faire office de certificat de valeur sociale. Une idée du développement au faciès et racisé dont la théâtralité est cousue par le fil de la proximité.

Les exemples sont nombreux : un Caucasien en train de manger un mofo gasy chez Ra Zambà, un autre, rose comme un bonbon assis dans un bus bondé en pleine heure de pointe ou encore assistant à une fête traditionnelle. Puisqu'avoir un « visage pâle » à ses côtés lors d'un « famadihana », traduira qui pourra, est presque devenu « anoblissant » chez les « anciens indigènes ».

Et le « visage pâle » se prête bien au jeu. On pourrait croire qu'il se considère comme l'outil destiné à révéler aux Malgaches la valeur socio-culturelle du mofo gasy, qu'ils n'auraient, selon lui, jamais pleinement perçue.

Mis à part le fait qu'il s'agisse d'un aliment simple, nutritif, peu coûteux et consommé depuis des siècles sans la moindre contestation comme les Canadiens mangeraient du pancake, les Français du pain, les Chinois du riz, au petit-déjeuner. Une forme de « snobisme numérique », comparable à l'allégorie du conquistador offrant un miroir aux prétendus « sauvages » d'Amérique du Sud ?

Ou, plus simplement, la volonté de « venir en paix », bible de l'innocence en main, pour découvrir et comprendre une culture ? Chacun et chacune sait comment tout cela s'est fini pour les peuples autochtones dans l'histoire du monde des grandes découvertes. Par ailleurs, les îles Éparses, avec leurs millions de barils de pétrole, de gaz et autres ressources, suscitent l'intérêt de les soustraire aux Malgaches.

C'est là la réalité du dialogue entre les peuples face aux enjeux actuels, suivie d'un silence numérique après les polémiques. Sur la planète Facebook malgache, on a relégué au second plan la disparition du navire AW, l'aggravation des délestages dans la capitale et l'absence de baisse des prix au niveau du panier de la ménagère malgré la baisse des prix du carburant.