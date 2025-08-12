Le Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien était entouré entre autres, par le ministre de la Pêche et de l'Economie bleue et l'Ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar lors de l'inauguration d'un système solaire et de la remise d'équipements pour le navire « TELONIFY ».

Etape significative

« C'est un grand plaisir d'être parmi vous en ce jour chargé de sens et d'espoir car nous avons l'honneur de marquer une étape significative dans le renforcement de la gouvernance durable et de la surveillance des ressources halieutiques à Madagascar ». C'étaientles premiers mots du Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien, Edgard Razafindravahy lors de l'inauguration du système solaire et de la remise des équipements du navire de surveillance « TELONIFY » au ministère de la Pêche et de l'Economie bleue hier à Ampandrianomby.

Pêche illicite

Le SG de la COI a fait remarquer que « l'inauguration du système d'énergie solaire autonome de 12 KW, au siège du Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, ainsi que la mise en service des équipements de radiocommunication maritime du navire de surveillance « TELONIFY » ne sont pas de simples avancées techniques. Elles constituent le témoignage concret d'un engagement national et régional à lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ».

Réponse positive

La COI, à travers le Plan Régional de Surveillance des Pêches (PRSP) et le chapitre ECOFISH, financé par l'Union Européenne, a donné une réponse positive à une demande du Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar pour renforcer ses capacités techniques et matérielles.

Edgard Razafindravaky a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l'Union Européenne, partenaire technique et financier de première importance. « Par son soutien constant et déterminé, elle contribue à asseoir une surveillance efficace, autonome et intégrée, à l'échelle nationale comme régionale », a-t-il souligné.

Elément crucial

Outre la fourniture, la pose et le montage du système d'énergie solaire autonome de 12 KW pour l'alimentation électrique en continu du suivi des navires par satellite, l'appui structurant de la COI comprend également la formation des équipes et la maintenance. Sans oublier les équipements de radio-communication maritime au navire de surveillance « TELONIFY ». La communication étant un élément crucial pour la conduite des patrouilles en mer et la sécurité des membres d'équipage.

Ambition commune

Edgard Razafindravahy a mis en exergue le rôle moteur de la COI qui oeuvre inlassablement pour la mise en oeuvre du PRSP. A son avis, « ce n'est pas un simple outil : Il est le reflet d'une ambition commune, celle de préserver durablement nos ressources et de protéger notre souveraineté sur nos zones économiques exclusives ». C'est une ambition commune car « aucun pays ne peut agir seul face à de tels défis », a-t-il déclaré.

Après avoir expliqué que la surveillance effective en mer représente un coût élevé. « Une patrouille régionale en mer peut atteindre 10.000 euros par jour, tandis qu'une heure de surveillance aérienne dépasse 2000 euros. A cela s'ajoutent les coûts de fonctionnement du système de surveillance par satellite(VMS) estimés à 30.000 euros par an ».

Vision claire

En somme (au propre comme au figuré), la solidarité, la mutualisation des ressources et la coopération régionale et internationale s'avèrent indispensables. Le SG de la COI de confirmer que « l'acte que nous posons aujourd'hui est porteur d'avenir. Il incarne une vision claire, celle d'une surveillance renforcée, d'une gouvernance responsable et d'une coopération consolidée ». Le hasard du calendrier a voulu que l'inauguration ait eu lieu la veille de la tenue du conseil des ministres des Etats membres de la SADC.