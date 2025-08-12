Madagascar: Rn1 - Deux blessés dans deux accidents différents

Le week-end peut être une occasion de s'évader, mais la route, particulièrement la Rn1, peut réserver de mauvaises surprises. Deux accidents survenus la même journée, le 10 août, illustrent les dangers qui guettent les usagers sur cet axe routier majeur. Ces incidents, qui ont eu lieu à quelques heures et dizaines de kilomètres d'intervalle, mettent en lumière les risques liés à l'imprudence et au non-respect des règles de circulation.

Le premier accident s'est produit en fin de matinée, vers 11h56, au point kilométrique (Pk) 44+800, dans la commune d'Arivonimamo. Il a impliqué une voiture Peugeot 205 et une moto de grosse cylindrée de marque Benelli. Selon les premières constatations, la collision serait due à un excès de vitesse de la part du motard, qui a percuté l'arrière du véhicule.

Ce dernier roulait pourtant lentement, car il respectait les consignes de sécurité en raison du passage d'une course cycliste. Deux jeunes gens qui étaient sur la moto ont été blessés et ont été transportés d'urgence à l'hôpital d'Arivonimamo avant d'être transférés au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy-Andrianavalona.

Le second accident s'est déroulé en fin d'après-midi, vers 17h15, au niveau du Pk 85, à Ambohimitarona, dans un virage en direction de Miarinarivo. Deux véhicules, un Hyundai et un Galloper, sont entrés en collision. Heureusement, cet incident n'a fait aucune victime, mais les dégâts matériels sur les deux voitures étaient importants.

Ces deux accidents, bien qu'ayant des causes différentes, rappellent l'importance de la prudence sur la Rn1. L'un est lié à la vitesse excessive dans un contexte de régulation de la circulation, tandis que l'autre s'est produit dans un virage.

En effet, Le bilan de cette journée est un rappel brutal : la Rn1, surtout le week-end, peut être imprévisible. La vitesse, le manque d'attention ou la simple imprudence peuvent avoir des conséquences dramatiques. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur les circonstances exactes de ces incidents.