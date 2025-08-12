Madagascar: Eau de la Jirama - Renouvellement d'électropompes et de 64 km de conduites à Antananarivo

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

La Jirama engage une modernisation d'ampleur pour sécuriser l'accès à l'eau potable à Antananarivo. Ce programme marque une étape clé pour remédier à des années de vétusté des infrastructures et fiabiliser l'approvisionnement de la capitale.

Résorber un déficit estimé à 100 000 m³ par jour. Tel est l'objectif de ce programme porté par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et soutenu par la Banque mondiale via le Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP).

Selon ses initiateurs, il s'agit de fiabiliser un service d'approvisionnement en eau potable, mis à rude épreuve par la vétusté des installations, les vols récurrents d'équipements et une demande en forte croissance. Selon la Jirama, le premier levier pour atteindre cet objectif est le remplacement des groupes électropompes, dont certains n'ont pas été modernisés depuis un demi-siècle.

Toutes les stations de pompage et de distribution de la capitale sont concernées. L'entreprise mandatée a bouclé l'état des lieux des infrastructures et les travaux doivent démarrer prochainement. Cette remise à niveau, attendue de longue date, doit se traduire par une hausse du débit disponible et une amélioration sensible de la qualité de l'eau au robinet.

Capacité améliorée

Le chantier ne s'arrête pas aux machines. La Jirama prévoit un renouvellement massif des conduites -- 64 000 m annoncés -- pour réduire les pertes sur le réseau et améliorer la pression, notamment dans les quartiers en bout de ligne.

La sécurité d'alimentation électrique des installations est également renforcée grâce à l'implantation de groupes électrogènes dans 25 stations de pompage et surpresseurs, afin de maintenir la distribution en cas de coupure de courant. Parallèlement, de nouvelles ressources sont mobilisées. Les eaux de forage montent en puissance. 24 points sur les 35 prévus sont déjà opérationnels et viennent soulager les unités de traitement existantes.

L'augmentation des capacités passe aussi par l'extension de la station de Mandroseza III, calibrée pour fournir 40 000 m³ par jour supplémentaires, et par la construction d'une station de pompage à Amoronakona, dotée d'une capacité de 50 000 m³. À terme, ces ajouts pourraient combler l'essentiel du gap journalier et stabiliser l'alimentation. Bref, l'ensemble compose une stratégie cohérente : rattraper le retard technologique, sécuriser l'énergie, réduire les pertes et diversifier les sources.

Si la réussite dépendra de la tenue des calendriers, de la protection des équipements et d'une maintenance rigoureuse, la trajectoire est tracée. Avec le PAAEP comme cadre et l'appui des partenaires, la capitale se donne enfin les moyens d'un service d'eau plus fiable, plus équitable et durable.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.