Madagascar: Maison de l'emploi et de la formation - Inaugurée dans l'Atsinanana pour dynamiser l'insertion professionnelle

Annoncée en 2023, la Maison de l'emploi et de la formation de la région Atsinanana (MEFRA) est désormais opérationnelle. Son ouverture officielle marque l'aboutissement d'années de préparation et de concertation entre acteurs publics et privés.

Les autorités locales, les dirigeants des entreprises fondatrices - CGHV, SPAT, Ambatovy et SMMC - ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile, des partenaires techniques et de jeunes bénéficiaires, ont assisté à l'inauguration de la MEFRA, qui s'est tenue hier.

Conçu comme un véritable carrefour de l'emploi et de la formation, cet établissement ambitionne de répondre aux défis persistants de l'insertion professionnelle, particulièrement chez les jeunes. Elle centralise les données sur le marché du travail, oriente les candidats vers des formations alignées aux besoins des entreprises, accompagne les employeurs dans la montée en compétence de leurs futurs collaborateurs et fournit des statistiques fiables pour anticiper les métiers d'avenir.

Sous la tutelle technique du ministère du Travail et du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, cette structure est pilotée par un comité rassemblant la région Atsinanana, le secteur privé, la société civile et des partenaires sociaux et techniques.

Ce modèle de gouvernance inclusive garantit une action connectée aux réalités du terrain et tournée vers la performance. Lors de la cérémonie, la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana, a souligné que la MEFRA « servira de modèle pour les autres régions » et sa mise en place traduit les engagements de la Politique générale de l'État en matière de valorisation du capital humain.

Partenaires engagés

De son côté, le gouverneur par intérim, Andry Rakotovao, y voit « un outil de capitalisation et d'orientation professionnelle » au service d'un marché du travail plus dynamique. Les entreprises fondatrices n'ont pas ménagé leurs efforts.

« Nous avons remis tous les équipements et financements nécessaires pour que la MEFRA fonctionne à plein régime », a affirmé Rémy Huber, directeur général de la CGHV. Pour ses promoteurs, la MEFRA incarne un changement d'approche.

« Elle mise sur la synergie entre formation et emploi pour accroître la compétitivité des jeunes et stimuler l'économie régionale. Avec son ouverture, la région Atsinanana dispose désormais d'un levier concret pour transformer ses atouts humains en moteur de développement, et pourrait bien tracer la voie à suivre pour le reste du pays », ont-ils affirmé.

Bref, avec la MEFRA, la région Atsinanana dispose désormais d'un cadre solide pour faire coïncider les besoins du marché et les compétences locales, ouvrant ainsi la voie à une insertion professionnelle renforcée et à un développement socio-économique durable.