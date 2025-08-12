Madagascar: Monja Roindefo - « La santé, pierre angulaire du développement durable dans le Sud »

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R

« Le lien entre santé universelle et développement durable est indissociable ». C'est en ces termes que l'ancien Premier ministre et non moins président national du parti MONIMA a débuté son intervention lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York.

Dans un ton à la fois ferme et lucide, il a dressé un tableau sans fard de la situation sanitaire dans les pays du Sud, notamment à Madagascar. La santé publique y reste confrontée à de nombreux défis structurels : manque de ressources, gouvernance déficiente, priorités mal orientées... autant de freins à un accès équitable aux soins. « Ce ne sont pas uniquement les financements qui font défaut, mais une réelle efficacité dans la gestion des ressources disponibles », a-t-il déploré.

Inégalités structurelles

Le tableau sanitaire malgache interpelle. Le paludisme continue de faire des ravages. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), longtemps associés à la vieillesse, touchent désormais les jeunes. La mortalité maternelle reste élevée, la survie des nourrissons est préoccupante, et l'espérance de vie stagne, voire régresse. « Ces indicateurs reflètent une crise plus profonde d'inégalités structurelles », a-t-il souligné.

L'un des points sensibles évoqués concerne la suppression d'institutions d'aide internationale comme l'USAID, sans mise en place d'alternatives solides. Cela a laissé un vide critique : baisse du taux de vaccinations, surveillance des maladies fragilisée, et recul dans la formation du personnel de santé. « Ce retrait sans relais a accentué la vulnérabilité des populations », a-t-il affirmé.

Coopérations internationales.

Face à un constat préoccupant, Monja Roindefo a livré un message d'espoir en s'appuyant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Il propose de renforcer la santé communautaire, valoriser les ressources locales comme les plantes médicinales encadrées scientifiquement, et relancer les coopérations internationales via la formation et le partage d'expertise. Il insiste sur la nécessité d'une continuité des actions et rappelle que le développement durable doit avant tout veiller à « ne laisser personne de côté ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.