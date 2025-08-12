Madagascar: Monja Roindefo - « La santé, pierre angulaire du développement durable dans le Sud »

« Le lien entre santé universelle et développement durable est indissociable ». C'est en ces termes que l'ancien Premier ministre et non moins président national du parti MONIMA a débuté son intervention lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York.

Dans un ton à la fois ferme et lucide, il a dressé un tableau sans fard de la situation sanitaire dans les pays du Sud, notamment à Madagascar. La santé publique y reste confrontée à de nombreux défis structurels : manque de ressources, gouvernance déficiente, priorités mal orientées... autant de freins à un accès équitable aux soins. « Ce ne sont pas uniquement les financements qui font défaut, mais une réelle efficacité dans la gestion des ressources disponibles », a-t-il déploré.

Inégalités structurelles

Le tableau sanitaire malgache interpelle. Le paludisme continue de faire des ravages. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), longtemps associés à la vieillesse, touchent désormais les jeunes. La mortalité maternelle reste élevée, la survie des nourrissons est préoccupante, et l'espérance de vie stagne, voire régresse. « Ces indicateurs reflètent une crise plus profonde d'inégalités structurelles », a-t-il souligné.

L'un des points sensibles évoqués concerne la suppression d'institutions d'aide internationale comme l'USAID, sans mise en place d'alternatives solides. Cela a laissé un vide critique : baisse du taux de vaccinations, surveillance des maladies fragilisée, et recul dans la formation du personnel de santé. « Ce retrait sans relais a accentué la vulnérabilité des populations », a-t-il affirmé.

Coopérations internationales.

Face à un constat préoccupant, Monja Roindefo a livré un message d'espoir en s'appuyant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Il propose de renforcer la santé communautaire, valoriser les ressources locales comme les plantes médicinales encadrées scientifiquement, et relancer les coopérations internationales via la formation et le partage d'expertise. Il insiste sur la nécessité d'une continuité des actions et rappelle que le développement durable doit avant tout veiller à « ne laisser personne de côté ».