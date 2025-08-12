Madagascar: Condoléances - Taciano Rakotomanga réconforte le général Lylison de René

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le dimanche 10 août à Befandriana-Avaratra, le gouverneur de la Région DIANA et son épouse, Taciano et Anatonia Rakotomanga furent parmi les hauts dignitaires à avoir exprimé leurs profondes et sincères condoléances au gouverneur de la région Sofia le général Lylison de René et sa famille suite au décès de leur fille bien-aimée Ernestine de Rolland Razanajafy. En effet, le locataire de la Résidence Place Kabary a représenté une partie de la population du nord.

Ces deux contrées ne partagent pas uniquement leur frontière, elles ont une forte liaison historique. De surcroît, la Route Nationale nº6 (RN6) s'avère un trait d'union entre ces deux régions soeurs. Naturellement, les deux homologues se comportent comme des frères d'armes. Force est de rappeler que Taciano Rakotomanga et Lylison de René se sont mainte fois rencontrés dans l'intention d'assurer une politique de développement socio-économique prodigieux. Un programme qu'ils tiennent vraiment à coeur.

Le corps de Ernestine de Rolland Razanajafy fut inhumé dans le tombeau familiale à Befandriana-Avaratra. Que la terre lui soit légère !

