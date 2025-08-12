Madagascar: Ecole Supérieure Polytechnique - Le Professeur titulaire Philippe Antoine Andrianary s'est éteint

Le monde de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en deuil.

Le Professeur titulaire Philippe Antoine Andrianary, ancien directeur de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA), à Vontovorona, s'est éteint.

« C'est avec une profonde tristesse et un coeur lourd que nous annonçons sa disparition qui laisse un grand vide au sein de la communauté universitaire et scientifique. En effet, le Professeur Andrianary était une figure emblématique et un véritable pilier de notre école d'ingénieurs rattachée à l'Université d'Antananarivo. Il a toujours su jouer un rôle de facilitateur, contribuant activement à la concrétisation de nombreux projets de recherche. En plus, il possédait ce don rare de rendre les notions complexes accessibles et de nous pousser à nous surpasser, particulièrement dans les moments de grands défis », ont exprimé ses proches collaborateurs.

Sur le plan professionnel, le Professeur Philippe Antoine Andrianary a entamé sa carrière universitaire en tant que Maître de conférences au Département Génie Chimique de l'ESPA dès 1992. Il a ensuite assuré la fonction de Chef de ce même département entre 2003 et 2009, marquant de son empreinte durable la formation d'ingénieurs à Madagascar.

Mentor idéal

Professeur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2007 au sein du Département Génie Chimique, le Professeur titulaire Philippe Antoine Andrianary a dirigé l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA), pendant deux mandats consécutifs. Son parcours exemplaire et son engagement constant en faveur de l'enseignement supérieur l'ont conduit à assumer de hautes responsabilités au sein de l'Université d'Antananarivo.

Il a notamment été responsable de la Mention Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication, avant de prendre le poste de responsable de l'Équipe d'Accueil Doctorale « Valorisation des Ressources Propres » au sein de l'École Doctorale *Sciences et Techniques de l'Ingénierie et de l'Innovation*. En reconnaissance de sa rigueur scientifique et de sa vision académique, il est président du Conseil de cette même École Doctorale depuis janvier 2022.

« Mais au-delà de ses titres et fonctions, le Professeur Philippe Antoine Andrianary était avant tout une source d'inspiration sans compter de son caractère généreux. Le Professeur n'était pas seulement un enseignant, il incarnait le mentor idéal. Sa passion pour sa discipline était contagieuse et sa bienveillance, sans limite. C'est pourquoi nous nous pressions à sa porte, dans l'espoir qu'il accepte de nous encadrer. Il était le guide que nous rêvions tous d'avoir, laissant en chacun de nous une empreinte indélébile », témoignent avec émotion ses anciens étudiants.

Grade de Docteur d'Etat

Par ailleurs, le parcours académique du Professeur titulaire Philippe Antoine Andrianary témoigne d'une remarquable constance dans l'excellence. Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur en Génie chimique à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, il a poursuivi ses études à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Il y a décroché successivement un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en Chimie Appliquée, puis un Doctorat dans la même spécialité. Animé par une passion constante pour la recherche et le savoir, il a approfondi ses domaines de spécialisation au fil des années.

Cette rigueur scientifique et cet engagement académique lui ont valu, le 23 décembre 2005, l'attribution du grade de Docteur d'État ès Sciences Physiques avec la mention très honorable. Ses domaines de compétence couvrent notamment la Chimie Appliquée, le Génie des Procédés ainsi que les Sciences et l'Ingénierie des Matériaux.

Il faut savoir qu'une cérémonie d'hommage se tiendra demain à l'Université d'Antananarivo en son honneur, avant que son corps ne soit inhumé dans son caveau familial à Ambatomena Mananara. Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins. Le groupe Midi Madagasikara adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.