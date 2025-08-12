Madagascar: Promotion de l'économie bleue - Plusieurs défis à relever pour l'Atsimo-Andrefana

Toliara a accueilli la troisième édition de l'initiative "Parlons Développement" le vendredi 8 août 2025. L'événement a vu la participation des acteurs locaux. La région Atsimo-Andrefana est connue pour sa richesse en matière de ressources marines et côtières. Une situation qui la place au coeur des enjeux liés au développement amorcé par l'économie bleue.

L'édition de l'initiative "Parlons Développement" qui s'est tenue récemment à Toliara a soulevé plusieurs défis à relever pour "contribuer à l'atteinte des objectifs liés à la promotion de l'économie bleue dans la région Atsimo-Andrefana." Le renforcement de la sécurité maritime vient en première liste des recommandations qui ont émané des échanges, parfois passionnés, durant cette conférence.*

L'implication des communautés locales pour une gestion durable des ressources naturelles en partenariat avec les communautés concernées vient avant l'adaptation des formations universitaires afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi dans le secteur de l'économie bleue. L'idée étant de réorienter les cursus de formations vers des formations en droit maritime, en économie marine ou encore en gestion des ressources halieutiques.

D'autres recommandations ont également été avancées par les participants à cette conférence. Entre autres, le renforcement des capacités locales dans la région, l'encouragement de la curiosité intellectuelle et la culture d'excellence. A cela s'ajoutent la mobilisation des partenaires et la facilitation de l'accès à l'information.

Il conviendrait de noter que la conférence-débat avait pour objectifs "d'encourager l'échange direct entre les intervenants et le public, surtout les étudiants, les acteurs locaux, et les représentants communautaires, d'identifier ensemble les freins et les leviers à une croissance inclusive, de valoriser les initiatives innovantes, de proposer des recommandations concrètes pour une économie bleue durable."