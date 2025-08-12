Madagascar: Santé infantile - L'allaitement maternel exclusif demeure un défi

Nous célébrons jusqu'au 17 août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Des campagnes d'information sont déployées à travers le pays pour rappeler l'importance du lait maternel.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un allaitement exclusif jusqu'à six mois de vie, avant de poursuivre avec des aliments de « complément sûrs et adaptés du point de vue nutritionnel, tout en continuant l'allaitement au sein jusqu'à deux ans, voire plus.

Le pourcentage d'allaitement maternel exclusif (AME) à Madagascar a connu une amélioration notable ces dernières années, mais des progrès restent à faire. Malgré les progrès au niveau national, encore 46% des enfants de moins de 6 mois ne sont pas exclusivement allaités avec une disparité observée entre les régions et les districts.

En effet, dans le grand Sud (Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy), seulement 39% des enfants de moins de 6 mois bénéficient de l'allaitement maternel exclusif et ce taux varie de 18% dans le district d'Amboasary sud à 55% dans le district d'Ambovombe selon l'enquête SMART 2023. De nombreux facteurs expliquent cette situation : le manque d'informations, les pressions socio-culturelles, et la difficulté pour les mères qui travaillent de concilier leur vie professionnelle et l'allaitement.

Avantages

Du 11 au 17 août, nous célébrons la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette année, l'événement est placé sous le thème « créons un cadre durable pour faire de l'allaitement maternel une priorité ».

L'occasion de mettre en lumière les efforts nécessaires pour soutenir les mères et garantir la santé des nourrissons à travers le pays. Les bienfaits sont innombrables, tant pour le bébé que pour la mère. Le lait maternel protège les nourrissons contre les infections courantes, stimule leur développement cérébral et réduit le risque de maladies chroniques plus tard dans la vie.

Pour la mère, l'allaitement aide à prévenir les cancers du sein et des ovaires, tout en favorisant un lien unique avec son enfant. Des campagnes d'information sont déployées à travers le pays pour rappeler que le lait maternel est le meilleur aliment pour le nouveau-né et qu'il est indispensable de l'encourager et de le protéger.