Madagascar: Circulation - L'axe Ivato-Andranotapahana ouvert aux usagers

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Inaugurée hier, la voie rapide Ivato-Andranotapahana relie directement la RN4 et la route de la Francophonie. Ce projet facilite les déplacements et désengorge les axes routiers d'Antananarivo.

Large de 12 mètres, elle comprend une chaussée de 7 mètres réservée aux véhicules et des trottoirs sécurisés pour les piétons. Conçue pour éviter le centre-ville, souvent saturé, elle doit contribuer à fluidifier la circulation, notamment aux heures de pointe.

Pour de nombreux automobilistes, le gain de temps est déjà perceptible. « Avant, je mettais parfois plus d'une heure pour rejoindre l'aéroport depuis Andranotapahana, à cause des embouteillages. Aujourd'hui, avec cette voie rapide, mon trajet a été réduit de moitié », témoigne Harison, chauffeur de taxi. « Cela réduit aussi ma consommation de carburant, ce qui est très important avec les prix actuels », ajoute-t-il.

Les transporteurs de marchandises partagent ce constat. « Cette liaison directe vers la RN4 facilite grandement nos livraisons, qui sont souvent retardées par le trafic en ville », explique Michael Lahiniriko, transporteur. « Nous espérons que cette voie rapide sera prolongée pour couvrir d'autres zones critiques », souhaite-t-il.

Étape majeure

L'inauguration a été marquée par une cérémonie officielle en présence du ministre des travaux publics, Richard Théodore Rafidison, et des représentants de l'entreprise chargée des travaux. Le ministre a rappelé l'importance de cet aménagement dans la stratégie de désengorgement de la capitale : « Cette nouvelle voie constitue une étape majeure pour améliorer la fluidité du trafic. Elle contribuera à réduire significativement les embouteillages, notamment aux heures de pointe autour de l'aéroport international d'Ivato. »

Accessible depuis hier matin, cet axe devrait améliorer durablement les conditions de circulation dans un secteur particulièrement fréquenté, au bénéfice des habitants, des professionnels et des visiteurs.

