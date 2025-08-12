Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Des présumés criminels, dont des militaires et policiers, présentés par la police

Lors d'une mini-parade hebdomadaire tenue lundi 11 août dans l'enceinte de l'état-major de la police à Lubumbashi, les services de renseignement ont présenté au commissaire provincial du Haut-Katanga une bande de présumés criminels. Parmi eux figurent des déserteurs de l'armée et des agents des forces de l'ordre accusés de graves dérives.

Parmi les interpellés, on compte trois militaires ayant déserté les rangs dans l'Est de la RDC, désormais impliqués dans des actes criminels. S'ajoutent à eux deux militaires et un policier, tous patrouilleurs, accusés d'extorsion et de violation des consignes.

Selon les autorités, ces derniers avaient érigé une barrière illégale près du marché Zambia, dans la commune Annexe, où ils rançonnaient les passants. Deux autres individus, présumés bandits de grand chemin, ont également été présentés.

Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, chef de la police dans le Haut-Katanga, a salué les résultats des récentes patrouilles menées dans le cadre d'une opération de nettoyage des rangs. Il a affirmé que la police ne saurait tolérer la présence de « brebis galeuses » en son sein.

« Ces opérations visent à restaurer la confiance entre la population et les institutions chargées de sa sécurité », a-t-il déclaré. Il a également instruit tous les commandants de police à s'impliquer activement dans l'assainissement de la ville de Lubumbashi.