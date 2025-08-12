Congo-Kinshasa: Des notables alertent sur la prolifération d'engins explosifs en Ituri

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La province de l'Ituri est confrontée à une menace croissante liée à la présence d'engins explosifs non identifiés dans les zones de conflit. Lundi 11 août, une bombe non explosée a été découverte près du site de déplacés de Kigonze, à Bunia, où vivent plus de 14 000 personnes.

Des enfants ont repéré l'objet suspect alors qu'ils jouaient à proximité. Une équipe de la MONUSCO est intervenue pour sécuriser les lieux.

Ce type d'incident devient récurrent. En moyenne, un engin explosif est découvert chaque semaine en Ituri.

Dimanche, une bombe lancée par des militaires ougandais contre des miliciens de la CODECO est tombée dans la localité de Dz'ro, territoire de Djugu, sans exploser. Les habitants redoutent une catastrophe.

La semaine précédente, au village de Ngiri, une grenade a explosé, tuant une personne et en blessant deux autres.

Les notables et sources locales appellent les autorités et les équipes spécialisées à intensifier les opérations de déminage, notamment autour de Lopa, Nizi et Gina, où les paysans continuent de se rendre aux champs malgré les risques.

