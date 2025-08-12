Congo-Kinshasa: Ouverture du Forum du génie scientifique congolais centré sur le rôle vital des scientifiques dans l'émergence du pays

Le Forum du génie scientifique congolais (FGSC) 2025 s'est ouvert le lundi 11 août au Palais du Peuple à Kinshasa, sous le haut patronage du Président de la République, représenté par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, indique une dépêche de la Cellule de communication de la Primature.

La Cheffe du Gouvernement a transmis le message fort du Chef de l'État, soulignant le rôle vital des scientifiques dans l'émergence du pays :

« Vous êtes les acteurs de l'émergence où la science n'est pas un luxe mais une condition de survie et de prospérité ».

Elle a salué les jeunes ingénieurs, biologistes et entrepreneurs congolais pour leurs innovations en énergie solaire, biodiversité et santé publique, appelant à leur valorisation via des partenariats publics-privés.

Un budget scientifique en forte hausse

Judith Suminwa a annoncé une augmentation historique du budget alloué à la recherche scientifique, désormais porté à plus de 3% du budget national, contre moins de 1% auparavant. Cette mesure s'inscrit dans le Programme d'Actions du Gouvernement 2024-2028, qui prévoit :

la redynamisation des centres de recherche,

La diffusion de modèles techniques performants,

La protection de la propriété intellectuelle.

Une synergie entre scientifiques et autorités

Le ministre sortant de la Recherche scientifique et initiateur du forum, Gilbert Kabamba, a salué l'alignement du génie scientifique congolais avec la vision présidentielle, rappelant que 64 initiatives d'innovation ont été offertes au Gouvernement.

La Première ministre a ensuite visité les stands d'exposition, découvrant les prototypes, inventions et découvertes des chercheurs et innovateurs congolais. Ces échanges ont mis en lumière le potentiel scientifique du pays et les perspectives de transformation concrète.

Le Forum se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, offrant une plateforme stratégique pour le réseautage, la valorisation des talents et la réflexion sur l'avenir technologique de la RDC.