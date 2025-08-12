Congo-Kinshasa: Beni - Les services de sécurité arrêtent les auteurs présumés d'un braquage visant une institution de microfinance

Les services de sécurité ont présenté, lundi 11 août, un groupe de présumés criminels au gouverneur du Nord-Kivu, le général Evariste Kakule Somo. Cette présentation a eu lieu à Beni, chef-lieu provisoire de la province.

Les individus arrêtés, dont certains sont de nationalité étrangère, sont accusés d'avoir perpétré un braquage dans une institution de microfinance située en plein centre-ville, dans la nuit de samedi à dimanche.

Une importante somme d'argent en francs congolais et en dollars américains, ainsi que les outils utilisés lors de l'opération, ont été exhibés devant l'autorité provinciale.

« Il s'agit de criminels arrêtés après le cambriolage de la coopérative PAIDEC. Le gouverneur a salué le travail accompli et a ordonné que l'audience en flagrance soit immédiatement engagée, afin de décourager toute velléité criminelle dans la ville de Beni. Ce sont des malfrats, et leur nationalité ne justifie en rien leurs actes. Les services de sécurité et de défense sont en alerte, et toute personne impliquée sera traduite sans délai devant la justice », a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des FARDC dans la région.