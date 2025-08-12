Congo-Kinshasa: Beni - Les services de sécurité arrêtent les auteurs présumés d'un braquage visant une institution de microfinance

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les services de sécurité ont présenté, lundi 11 août, un groupe de présumés criminels au gouverneur du Nord-Kivu, le général Evariste Kakule Somo. Cette présentation a eu lieu à Beni, chef-lieu provisoire de la province.

Les individus arrêtés, dont certains sont de nationalité étrangère, sont accusés d'avoir perpétré un braquage dans une institution de microfinance située en plein centre-ville, dans la nuit de samedi à dimanche.

Une importante somme d'argent en francs congolais et en dollars américains, ainsi que les outils utilisés lors de l'opération, ont été exhibés devant l'autorité provinciale.

« Il s'agit de criminels arrêtés après le cambriolage de la coopérative PAIDEC. Le gouverneur a salué le travail accompli et a ordonné que l'audience en flagrance soit immédiatement engagée, afin de décourager toute velléité criminelle dans la ville de Beni. Ce sont des malfrats, et leur nationalité ne justifie en rien leurs actes. Les services de sécurité et de défense sont en alerte, et toute personne impliquée sera traduite sans délai devant la justice », a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des FARDC dans la région.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.