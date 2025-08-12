Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les travaux antiérosifs avancent lentement, la population redoute les prochaines pluies

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que la saison des pluies approche, les habitants de Kinshasa s'inquiètent de l'évolution mitigée des travaux de lutte contre l'érosion. Sur l'avenue Regideso, dans la commune de Ngaliema, les dégâts causés par les dernières pluies ont laissé des cicatrices profondes, notamment au quartier Mama Yemo.

Un collecteur d'eau est en cours de construction, mais les travaux traînent. « L'érosion a déjà emporté des maisons. Si les pluies reviennent sans que les travaux soient achevés, ce sera une catastrophe », prévient Michael Museyi, habitant du quartier.

L'érosion a également endommagé les installations de la REGIDESO et de la SNEL, privant les riverains d'eau potable et d'électricité. « Nous marchons des kilomètres pour puiser de l'eau », témoigne Maguy Luzolo.

Malgré la reprise des travaux en mai, après une suspension de deux mois, les habitants craignent que le chantier ne soit pas terminé à temps. L'OVD assure que la route sera construite après le collecteur, mais le manque de financement reste un obstacle majeur.

Selon les dernières informations, plusieurs quartiers de Kinshasa, dont Mont-Ngafula et Selembao, sont également en détresse face à l'aggravation des têtes d'érosion.

