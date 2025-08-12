Afrique Australe: Bazar SADC 2025 - Parc Enara prêt pour son premier événement

Le Parc Enara, au Lac Iarivo, accueillera le Bazar de la SADC du 14 au 18 août 2025. Ce lieu offrira une vitrine aux artisans malgaches malgré des travaux en cours.

Il y a deux mois de cela, il semblait difficile d'imaginer que le Parc des expositions international Enara, situé au Lac Iarivo, serait prêt à temps pour le Bazar de la SADC. Aujourd'hui, le lieu prend forme et devrait effectivement recevoir l'événement du 14 au 18 août 2025. Avec près de trois cents stands attendus, le parc servira de vitrine aux produits malgaches et à ceux des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Malgré l'avancée rapide des travaux, quelques finitions restent à faire : certaines parties demandent encore à être peintes, et l'aménagement extérieur manque un peu de verdure et de couleurs. Mais dans l'ensemble, le parc sera bien opérationnel pour cet événement. Ce sont surtout les artisans qui y participeront qui, par leurs créations et leurs stands, apporteront vie et couleurs au lieu. Le président Andry Rajoelina, accompagné de plusieurs ministres, a récemment visité le chantier et confirmé que « 98 % des travaux de construction sont déjà terminés ».

Le Bazar de la SADC offre une opportunité unique pour les artisans et entrepreneurs malgaches de se faire connaître au-delà des frontières. Environ 250 exposants, répartis en 36 associations professionnelles d'Analamanga, présenteront leurs produits dans des domaines variés comme la mode, la bijouterie, l'alimentation, la métallurgie ou le mobilier.

« Ce Bazar est une plateforme essentielle pour montrer que Madagascar possède un savoir-faire capable de répondre aux standards internationaux », explique Tefy Ranaivo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Analamanga.

Occasion

La SADC, avec ses 16 pays membres, constitue un vaste marché africain que Madagascar souhaite conquérir durant sa présidence de cette organisation.

« C'est une opportunité pour n os artisans de valoriser leurs produits et d'accéder à un marché régional important », précise Tefy Ranaivo. Parallèlement au Bazar, le 45e Sommet de la SADC aura lieu au Centre de conférence international d'Ivato, attirant des milliers de visiteurs étrangers.

Après ces cinq jours d'exposition, les organisateurs attendent encore des directives concernant la suite du projet. À ce jour, rien n'est encore prévu pour faire du Parc Enara un lieu permanent pour accueillir d'autres bazars ou événements similaires. Le futur de ce site reste donc à définir, même si ce lancement représente déjà un pas important pour le développement économique et culturel du pays.