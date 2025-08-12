Madagascar: Office du tourisme de Toliara - Le conseil d'administration désavoué par les opérateurs

L'assemblée générale extraordinaire des opérateurs touristiques destitue le conseil d'administration de l'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU). Le ministère du Tourisme intervient.

Un climat de tension règne entre les opérateurs touristiques de la région Atsimo Andrefana, le conseil d'administration de l'Office du tourisme de Toliara (ORTU) et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ce dernier désapprouve la décision prise par les opérateurs touristiques de destituer le conseil d'administration de l'ORTU.

« Nous étions quarante-deux sur soixante-dix à voter contre le bilan financier présenté par le conseil d'administration de l'ORTU le 11 juillet dernier. Ceci, en raison de discordance majeure entre le réalisé et le rapport financier. Le président du conseil d'administration appelle une assemblée générale extraordinaire durant laquelle trente opérateurs étaient présents. Vingt-quatre ont adopté la résolution à dissoudre le conseil d'administration de l'ORTU », explique Yassine, opérateur restaurateur à Toliara, lors d'un point de presse le week-end dernier.

Selon toujours les opérateurs touristiques présents, ce bilan financier présenté le 11 juillet dernier rapporte l'exercice de l'année 2024 et non pas celui de 2025, et il n'y eut qu'une seule assemblée générale en un an et demi.

D'autres dénoncent la gestion des ressources humaines au sein même de l'office du tourisme de Toliara. Les déclarations rapportent que sept personnes auraient été renvoyées depuis le début du mandat du conseil d'administration en mars 2024, et le montant des salaires versés ne correspondrait pas à ce qui est stipulé dans les contrats.

Communication

Les opérateurs, qui se disent majoritaires en faveur de la dissolution, estiment que le conseil d'administration est sorti de ses fonctions et illégitime depuis l'assemblée générale extraordinaire de juillet dernier. « Pour nous, le conseil d'administration n'est plus légitime, mais le ministère du Tourisme et de l'artisanat, par une note officielle, le maintient en place.

Alors que l'article 1 du statut de l'ORTU stipule que l'office interdit toute discussion à caractère politique. Nous ne voulons pas que la politique s'immisce dans les affaires de l'ORTU », continue le représentant des opérateurs, Yassine.

Pour la propriétaire gérante de l'hôtel Coconut Resort, ce conflit impacte le développement des activités touristiques de la région Atsimo Andrefana. « La ministre, de passage à Toliara, a souligné qu'un audit devra se faire. Mais les auditeurs du ministère ne sont jamais venus. Nous avons alors payé des auditeurs à nos frais, mais ils n'ont pas été approuvés par le ministère. Nous oeuvrons pour le développement touristique de la région, c'est notre mission. Mais voilà que cette tension nuit grandement à la destination », souligne Bodonirina Cook.

Le président du conseil d'administration de l'ORTU, Odilon Ranaivoson, contacté au téléphone, annonce une communication officielle imminente.

« La position est concertée entre le ministère, l'ONTM et le CA de l'ORTU et nous ferons une communication commune face à cette manoeuvre de déstabilisation, de dénigrement et de diffamation », déclare le PCA de l'ORTU.