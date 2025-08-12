Afrique: Paludisme - Un traitement inédit pour les nourrissons en Afrique

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vise l'éradication du paludisme d'ici 2030, un objectif qui nécessite des actions fortes : moustiquaires imprégnées, vaccination, lutte contre les vecteurs et traitements adaptés.

Un pas important vient d'être franchi avec Coartem Baby, premier médicament antipaludique conçu spécifiquement pour les enfants de moins d'un an, y compris les nourrissons de 4,5 kg. Développé par Novartis avec le soutien de Medicines for Malaria Venture et de partenaires internationaux, il est proposé à but non lucratif, indique L'Union en vente mardi.

En Afrique, où se concentrent 94 % des cas et 95 % des décès, les enfants de moins de 5 ans représentent 76 % des victimes. Chaque année, 30 millions de bébés naissent dans des zones à haut risque. Jusqu'ici, aucun traitement ne leur était dédié, les exposant à des médicaments inadaptés et à des effets indésirables.

Le Ghana a déjà commencé le déploiement de Coartem Baby, bientôt suivi par huit autres pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.