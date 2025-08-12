Afrique: Paludisme - Un traitement inédit pour les nourrissons en Afrique

12 Août 2025
Togonews (Lomé)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vise l'éradication du paludisme d'ici 2030, un objectif qui nécessite des actions fortes : moustiquaires imprégnées, vaccination, lutte contre les vecteurs et traitements adaptés.

Un pas important vient d'être franchi avec Coartem Baby, premier médicament antipaludique conçu spécifiquement pour les enfants de moins d'un an, y compris les nourrissons de 4,5 kg. Développé par Novartis avec le soutien de Medicines for Malaria Venture et de partenaires internationaux, il est proposé à but non lucratif, indique L'Union en vente mardi.

En Afrique, où se concentrent 94 % des cas et 95 % des décès, les enfants de moins de 5 ans représentent 76 % des victimes. Chaque année, 30 millions de bébés naissent dans des zones à haut risque. Jusqu'ici, aucun traitement ne leur était dédié, les exposant à des médicaments inadaptés et à des effets indésirables.

Le Ghana a déjà commencé le déploiement de Coartem Baby, bientôt suivi par huit autres pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.