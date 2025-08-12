Togo: Une usine d'huile rouge bientôt opérationnelle à Tchékpo

Jusqu'ici produite de manière artisanale, l'huile rouge togolaise s'apprête à franchir un cap industriel.

Une usine de transformation des noix de palme en huile rouge est actuellement en construction à Tchékpo, dans la préfecture de Yoto, au sud du pays.

Cette initiative s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics de promouvoir la transformation locale et de mieux valoriser les ressources agricoles nationales. Alimentée par les noix de palme abondamment produites dans la région, l'unité industrielle vise à approvisionner non seulement le marché national, mais aussi les marchés régionaux ouest-africains.

Un projet à fort impact économique et social

À terme, cette usine devrait générer des centaines d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique local. Outre la création d'emplois, elle favorisera l'émergence d'une filière palmicole plus structurée, avec des débouchés sécurisés pour les producteurs.

Le projet est porté par les autorités communales, avec l'appui de partenaires techniques et financiers.

L'ouverture est prévue en 2026.