Togo: Traçabilité et lutte contre la fraude - La SAM élargit son champ d'action

Cinq ans après son lancement, la Solution Automatisée de Marquage (SAM), outil de traçabilité et de lutte contre la fraude, s'apprête à élargir son champ d'application à de nouveaux produits : denrées agricoles, huiles alimentaires, cosmétiques, produits pharmaceutiques et pétroliers.

Selon Essowavana Adoyi, président de la commission de suivi, cette extension s'appuie sur les résultats obtenus avec les produits déjà concernés -- tabac, boissons, ciment, cosmétiques -- soit plus de 2 milliards d'articles marqués et 60 000 inspections réalisées.

Ces contrôles ont permis de sécuriser les circuits de distribution, réduire les pertes fiscales et protéger les consommateurs contre les produits contrefaits.

À ce jour, plus de 600 opérateurs participent au système, et une application mobile permet aux citoyens de vérifier l'authenticité des produits.

Mise en place pour moderniser les contrôles et lutter contre les pratiques illicites, la SAM facilite le comptage des produits, le recouvrement fiscal et la traçabilité, répondant ainsi aux enjeux liés aux importations frauduleuses qui représentent, selon l'OCDE, 2,5 % du commerce mondial.