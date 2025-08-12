Madagascar: Lova Ranoromaro - « Les éclaireurs du FBI sont déjà au pays »

Des agents du FBI sont déjà à Madagascar pour enquêter sur l'affaire des Boeing 777 immatriculés dans le pays et retrouvés en Iran, d'après la porte-parole de la Présidence de la République.

L'information a été confirmée samedi 9 août par la porte-parole de la présidence de la République, Lova Hasinirina Ranoromaro, corroborant les déclarations faites quelques jours plus tôt par le Premier ministre, Christian Ntsay. Dans un entretien, elle a précisé que ces premiers enquêteurs américains, présentés comme des « éclaireurs », ont été envoyés à la suite d'une demande officielle du gouvernement malgache. Cette démarche fait suite à l'annonce du président Andry Rajoelina, lors du dernier Conseil des ministres, selon laquelle le FBI et Interpol seraient sollicités pour appuyer les investigations.

« Une note verbale a été transmise à l'ambassade des États-Unis, qui a rapidement répondu en dépêchant des agents du FBI dans le pays », a-t-elle indiqué.

Selon la porte-parole, les émissaires américains ont déjà eu des échanges avec plusieurs hauts responsables malgaches. Le 5 août, au lendemain de l'annonce officielle de leur arrivée, ils ont rencontré le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby, en présence de représentants de l'ambassade américaine à Antananarivo. Officiellement, la discussion a porté sur la coopération dans le domaine de l'administration pénitentiaire.

Une seconde mission en préparation

Toutefois, compte tenu du contexte, la coopération judiciaire dans le dossier des Boeing pourrait également avoir été abordée. Les agents du FBI se sont également entretenus avec le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana, dont le département, via la brigade criminelle, conduit les investigations. Cette unité auditionne actuellement les deux principaux suspects : l'homme d'affaires indien Singh Kushwinder et le ressortissant malgache Rijasoa Andriamananarivo.

Lova Ranoromaro a annoncé qu'une seconde équipe du FBI, composée de hauts responsables de l'agence, est attendue dans le courant de la semaine.

« Quelles que soient les conclusions des enquêtes, Madagascar ne devrait pas être sanctionné. Nous avons déjà engagé des discussions avec l'ambassade des États-Unis pour que d'éventuelles sanctions soient ciblées et ne concernent pas l'ensemble du pays », a-t-elle affirmé.