Madagascar: Fusillade à Toamasina - Quatre individus tués par la police

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

En patrouillant dans les zones sensibles, la police s'est retrouvée nez à nez avec six individus armés. La confrontation a viré en fusillade, faisant quatre morts.

Une patrouille de l'Unité d'intervention rapide (UIR) de la police nationale a intercepté, dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de six individus armés à Mangarano II, Toamasina. L'opération, menée dans une zone considérée comme sensible, a dégénéré en fusillade, faisant quatre morts parmi les suspects.

Selon les autorités, les policiers ont croisé le groupe alors que celui-ci s'apprêtait à commettre une attaque armée. Les forces de l'ordre affirment avoir procédé à des sommations, restées sans effet. Les suspects auraient alors exhibé des armes blanches - coutelas, coupe-coupe - ainsi que des pinces coupantes. Deux d'entre eux ont réussi à s'enfuir dans l'obscurité et sont toujours recherchés.

Les quatre personnes tuées étaient connues des services de sécurité pour des faits présumés de grand banditisme.

Ratissage

La police a indiqué que des opérations de ratissage se poursuivent dans les environs et a appelé la population à fournir toute information susceptible de faciliter leur arrestation.

Cet incident s'inscrit dans le cadre d'une série d'opérations de sécurisation engagées ces dernières semaines à Toamasina. Pour les habitants de Mangarano II, cette nuit restera marquée par la violence de l'affrontement.

