Madagascar: Nosy Be - Le Festival Sômarôho s'achève en apothéose

Après plusieurs jours de musique et de danse, Nosy Be a refermé dimanche soir la 12e édition du Festival Sômarôho. La clôture a rassemblé des milliers de festivaliers lors d'un concert géant qui a enflammé la scène.

Durant cinq jours, du 06 au 10 août, l'île aux parfums a vibré au rythme des sonorités locales et internationales, offrant au public une programmation éclectique.

Le festival Sômarôho sur la grande scène d'Ambodivoanio, confirme une fois encore son rôle de vitrine pour la musique malgache et, une nouvelle fois, la capitale culturelle de la région de l'océan Indien. Grandes figures nationales et jeunes talents émergents, invités internationaux s'y côtoient, offrant au public local, ouvert désormais à une variété de styles, une programmation riche qui va bien au-delà du traditionnel salegy, son préféré. Tous ont contribué à faire de cet événement un rendez-vous culturel incontournable.

Avec son carnaval, ses spectacles et rencontres culturelles, l'événement est entré dans les moeurs de la population de la partie nord de Madagascar et a attiré l'attention de tout le pays.

La soirée finale a été un condensé d'énergie et d'émotions. Entre les prestations artistiques, les hommages rendus aux organisateurs et le spectacle pyrotechnique qui a illuminé le ciel de Hell-Ville, le public a savouré chaque instant de cette fête populaire.

Cette manifestation attire chaque année des dizaines de milliers de personnes : des amateurs de spectacle aux simples curieux de toutes les origines, en passant par des touristes désirant découvrir la culture du peuple de la région. Tout ce beau monde est venu à Nosy Be pour partager la joie et le bonheur, la passion de la musique et des traditions.

Dès la première soirée, une dizaine d'artistes se sont succédé sur scène. Puis, chaque soirée, dès 21 heures et jusqu'à l'aube, pas moins de huit artistes se succèdent sur scène. Les spectateurs, toutes générations et catégories confondues, y trouvent leur bonheur, tout en appréciant des têtes d'affiche comme Basta Lion, Ravens d'Iharana, RJ, Zandry Ahmed, Ceasar ou encore Rijade et Sylvana, une virtuose de plusieurs instruments. Certains sont des habitués du festival, d'autres y participaient pour la première fois.

« Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les spectateurs chantent à l'unisson les chansons de ces artistes, comme s'ils les avaient apprises par coeur, et leurs voix résonnent dans toute la ville de Nosy Be ainsi que dans les quartiers voisins d'Ambodivoanio », ont remarqué des Italiens présents au spectacle.

Incidents

Mais cette édition a aussi été marquée par des incidents regrettables. Certains artistes ne savent pas profiter pleinement de cette opportunité et adoptent des comportements irréfléchis et excessifs, risquant de ternir leur image et de décevoir le public.

Ce fut le cas lors de la prestation d'Anatal, pendant laquelle un spectateur lui a lancé une petite bouteille en plastique vide (connue sous le nom de « guard house ») alors qu'il se rapprochait du public. Réagissant sous le coup de la colère, l'artiste a projeté son micro vers le public d'un geste violent, comparable à un tir de ballon, blessant un spectateur.

Le deuxième comportement excessif observé concerne la tenue vestimentaire. Certaines artistes féminines choisissent de porter des vêtements très sexy et révélateurs pour animer les spectacles nocturnes. D'autres critiques portent aussi sur des chorégraphies à connotation érotique, alors que de nombreux enfants assistaient aux concerts. Une tendance qui, pour certains observateurs, illustre une dérive de l'ambiance festive au détriment des valeurs éducatives.

À l'inverse, les artistes étrangers se sont montrés plus mesurés, tout en offrant de véritables moments de communion avec le public. Le groupe sud-africain Lucky Dube Band a ainsi conquis l'auditoire, y compris ceux qui ne sont pas amateurs de reggae.