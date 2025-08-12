Afrique: Football/Coupe de la CAF - L'AS Fanalamanga prête à relever le défi africain

Pour la saison 2025, deux représentants malgaches s'apprêtent à défier l'Afrique en Coupe de la CAF et en Ligue des champions.

Pour la saison 2025, Madagascar sera représenté sur la scène continentale par deux clubs : Elgeco Plus, champion national, et l'AS Fanalamanga, vainqueur de la Coupe de Madagascar. Le premier découvrira la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), tandis que le second vivra sa première participation à la Coupe de la CAF.

Les deux équipes devront toutefois composer avec un handicap de taille : aucun stade malgache ne figure sur la liste des enceintes homologuées par la CAF. Elles devront donc disputer leurs rencontres « à domicile » à l'extérieur du pays.

Interrogé sur le sujet, le président de l'AS Fanalamanga, Tantely Harimino Flavien Hasinarivo, se montre prudent : « Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le sujet, nous allons nous réunir pour prendre la décision adéquate ».

Pour soutenir les clubs engagés, la CAF a prévu une prime de 100 000 dollars (plus de 442 millions d'ariary) pour toute équipe éliminée au premier ou au second tour. Une aide financière qui pourrait permettre aux formations malgaches de renforcer leur préparation et d'afficher des ambitions plus élevées.

Un adversaire de taille

Le tirage au sort a désigné pour l'AS Fanalamanga un adversaire prestigieux : le Club Ferroviário de Maputo, dix fois champion du Mozambique, sept fois vainqueur de la Coupe nationale et huit fois détenteur de la Supercoupe, récent lauréat du championnat 2024.

Pour relever le défi, les dirigeants ont confié l'équipe à Titi Rasoanaivo, ancien entraîneur de Fosa Juniors, de l'USCA Foot et de l'AS Adema, et ex-adjoint des Barea. « Nous sommes prêts à relever le défi. Le choix de travailler avec un nouveau coach plus expérimenté sur la scène africaine est un signe de détermination pour aller le plus loin possible. Nous avons le budget nécessaire et allons nous renforcer avec l'arrivée de nouveaux joueurs », affirme le président Hasinarivo.

Avec un recrutement ciblé et un programme de préparation défini, Fanalamanga espère franchir la première étape dès septembre.

En Ligue des champions, Elgeco Plus affrontera les Silver Strikers, champions du Malawi 2024 et détenteurs de neuf titres nationaux. Les rencontres aller-retour sont prévues du 19 au 21 septembre, puis du 26 au 28 septembre. En cas de qualification, un second tour attendra le club malgache en octobre, avec pour objectif d'atteindre la phase de groupes dès le 21 novembre.

Pour les deux représentants malgaches, la préparation et la gestion de la pression seront déterminantes. Si la prime de 442 millions d'ariary constitue une garantie financière pour les éliminés précoces, les gains augmentent à chaque tour passé. Au-delà de l'enjeu économique, ces compétitions offrent une opportunité rare de faire rayonner le football malgache au-delà de ses frontières.