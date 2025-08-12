Ile Maurice: La Solidarité Olympique valide les candidatures de Kimberley Le Court-Pienaar et d'Anishta Teeluck

Des développements sont intervenus, hier, concernant l'attribution des bourses pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. En effet, le Comité olympique mauricien (COM) dit avoir reçu une correspondance de la Solidarité Olympique (SO) disant qu'elle valide les candidatures de Kimberley Le Court-Pienaar pour le cyclisme et d'Anishta Teeluck pour la natation.

«La Solidarité Olympique nous a écrit pour nous dire qu'elle acceptait d'accorder une bourse à Kimberley Le Court-Pienaar et Anishta Teeluck même sans l'accord de leurs fédérations», indique d'emblée Aarti Gulrajani-Descann, secrétaire-générale par intérim du COM et responsable du comité technique ayant la responsabilité de choisir les bénéficiaires de ces bourses.

«J'ai parlé avec Kimberley aujourd'hui (hier) et elle m'a fait part de son intention de décliner la bourse olympique. A-t-elle subi des pressions de la part de sa fédération ? Je lui ai cependant répondu que c'était trop tard car la Solidarité Olympique a déjà validé sa candidature en se basant sur nos recommandations. De toute façon, même si Kimberley refuse la bourse, cela ne veut pas dire qu'elle sera automatiquement allouée à un autre représentant du cyclisme. Elle pourrait être offerte à une autre discipline. Le COM maintient aussi le choix d'Anishta Teeluck pour la natation», fait ressortir Aarti Gulrajani-Descann.