Ile Maurice: 19 noyades recensées - Les autorités alertent sur les risques

Maurice connaît une hausse préoccupante du nombre de noyades, depuis le début de l'année. Selon le Police Press Office, 19 cas ont été enregistrés à ce jour, dont trois femmes. Quatorze victimes ont trouvé la mort dans des bassins, piscines ou autres plans d'eau, tandis que cinq se sont noyées en mer.

Ces drames surviennent dans un contexte météorologique défavorable. La station météo de Vacoas a émis plusieurs alertes ces dernières semaines, en raison de fortes houles et de vents violents rendant la mer particulièrement dangereuse.

Malgré les avertissements répétés, certains baigneurs continuent de prendre des risques inutiles. Les autorités rappellent qu'il est essentiel de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité : éviter de s'aventurer en mer ou près des plans d'eau lorsque les conditions sont mauvaises, et ne jamais sous-estimer la puissance des vagues.

Avec l'approche de l'Assomption, le 15 août - période durant laquelle de nombreuses familles fréquentent les plages et lieux de baignade -, un appel solennel à la prudence est lancé. Le mauvais temps persistant, il est fortement recommandé de renoncer aux baignades risquées afin de prévenir de nouvelles tragédies.

Le Police Press Office insiste : la prévention reste la meilleure arme pour sauver des vies. Chacun doit prendre ses responsabilités pour assurer sa sécurité et celle de ses proches.