Ile Maurice: Vidya Mungroo-Jugurnath nommée présidente

12 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Le président de la République, Dharam Gokhool, a procédé, hier, lundi 11 août, à la nomination de Vidya Mungroo-Jugurnath comme présidente du Public Bodies Appeal Tribunal, après consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition. Benjamin Mathieu Marie Joseph et Ashis Kumar Hoolass ont été désignés comme membres de cet organisme.

Ces nominations, d'une durée de trois ans, ont été effectuées conformément à l'article 91A (5) de la Constitution.

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath est une figure respectée du judiciaire, qui a connu plusieurs mutations sous l'ancien régime.

Elle avait présidé l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen, au tribunal de Moka, en 2021 et s'était montrée très critique contre la police dans son rapport. Ensuite, alors Senior District Magistrate au tribunal de Bambous, elle avait rayé les charges contre Akil Bissessur et, là aussi, avait égratigné la police, la Special Striking Team à l'époque. Elle avait ensuite été mutée au bureau du Directeur des poursuites publiques, en juin 2023.

