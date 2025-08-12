Ile Maurice: Des jeunes talents prêts à représenter le pays aux finales mondiales à Singapour

Une page de l'histoire éducative s'est écrite samedi après-midi au campus de Polytechnics Mauritius à Montagne-Blanche. Pour la toute première fois, Maurice a désigné son équipe nationale qui représentera le pays lors des finales mondiales du STEM Racing™ Challenge, une initiative éducative internationale alliant innovation, ingénierie et sport automobile.

En présence d'Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, les finalistes ont présenté leurs projets devant un panel de juges locaux et internationaux. L'événement, organisé par STEM Racing™ Mauritius avec le soutien de partenaires, tels que iShop by LEAL, Elytis, Polytechnics Mauritius, MDPA et HONOR, a mis en lumière le talent et la créativité des jeunes Mauriciens.

Plus qu'une simple compétition de vitesse, le STEM Challenge évalue l'ingéniosité, l'esprit d'équipe et la rigueur technique des participants. Dès le matin, les équipes ont défendu leurs projets devant les juges, intégrant des aspects de design, d'ingénierie et de stratégie marketing, dans l'optique de répondre aux standards internationaux.

C'est l'équipe du collège du Saint-Esprit qui a remporté cette première édition nationale, décrochant ainsi son billet pour représenter Maurice lors des finales mondiales à Singapour. Leur Team Leader, visiblement ému, a déclaré: «Nous ne nous attendions pas à cette victoire. C'est le fruit du travail accompli durant neuf mois. Il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui nous sommes au sommet. À présent, notre but est Singapour : nous allons intensifier nos entraînements afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Nous remercions tous nos sponsors, nos parents, et sans oublier nos professeurs et notre rectrice.»

En ligne avec son slogan «Accelerating Futures», STEM Racing™ vise à briser les barrières, stimuler les vocations et offrir aux jeunes talents des opportunités concrètes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et du sport automobile.

Samedi, à Montagne-Blanche, l'enthousiasme était palpable au-delà de la compétition ; un message clair a résonné : l'avenir de Maurice se construit sur l'innovation, l'audace et la collaboration.