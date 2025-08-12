Ile Maurice: La FCC grimpe les échelons... next - Ashik Jagai

La Financial Crimes Commission (FCC) prépare la convocation du surintendant de police Ashik Jagai, ancien chef de la PHQ Special Striking Team (SST), dans le cadre de l'enquête sur les primes versées aux indicateurs et policiers ayant réalisé d'importantes saisies de stupéfiants.

Cette convocation interviendra après les interrogatoires du sergent Yusuf Ali Hamud Hossen, ex-«handler» du Reward Money pour la SST, inculpé provisoirement de blanchiment d'argent et cinquième policier arrêté dans cette affaire.

Le sergent Hossen, aujourd'hui affecté à Metro North, est soupçonné d'avoir géré un fonds de Rs 83,19 millions entre août 2022 et septembre 2024. Assisté de Me Roshan Santokhee, il a expliqué avoir suivi les procédures officielles lors de son interrogatoire.

L'examen de ses relevés bancaires a révélé des versements totalisant Rs 65,89 millions entre août 2022 et février 2024, puis Rs 17,3 millions entre avril et septembre 2024. Ces fonds, versés sous forme de chèques officiels validés par le bureau du commissaire de police, proviendraient de demandes approuvées sans difficulté pour financer des opérations de la SST. Par ailleurs, la FCC note que Hossen a effectué plusieurs voyages à l'étranger, notamment à Dubaï en business class, ce qui intrigue les enquêteurs..

La FCC cherche désormais à cerner le rôle précis du SP Ashik Jagai dans l'attribution et la gestion du Reward Money. Ce dernier, considéré comme un proche collaborateur d'Hossen, devra s'expliquer sur les demandes et réceptions des primes destinées aux informateurs.

L'ACP Dunraz Gangadin, arrêté le 24 juillet et toujours en détention, est poursuivi pour des transactions suspectes de Rs 160 millions.

Les interrogatoires de Gangadin et Hossen se sont poursuivis hier, lundi 11 août, tandis que l'ex-commissaire de police Anil Kumar Dip devrait être au sommet de l'échelle.