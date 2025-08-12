Ile Maurice: Boxe - Bruno Julie satisfait de la prestation des pugilistes du club de Stanley-Trèfles

C'est un grand sentiment de satisfaction que ressentent les dirigeants du club de Stanley-Trèfles suivant les Championnats de Maurice de boxe élites et jeunes. Pour cause, lors de cette compétition de haut niveau tenue au centre national de boxe du 24 au 27 juillet, les représentants du club rose-hillien ont répondu présents avec cinq médailles d'or. Le club avait pas moins de 9 pugilistes en finale. Deux titres de meilleurs boxeurs sont aussi tombés dans son escarcelle par l'entremise d'Ivans Frontin (élite hommes) et Olenza Albert (Jeunes filles).

Les champions de Maurice 2025 faisant partie du club de Stanley-Trèfles sont donc Ivan Frontin (55 kg), Jordy Vadamootoo (65 kg) et Marquis Amene (70 kg) en élites et Olenza Albert (60 kg) et Gilberto Rosalie (50 kg) chez les jeunes. Qui plus est, Kewell Frontin (60 kg), Winsley Rose (65 kg), Adel Motean (80 kg) en élite et Jade Henri (51 kg) chez les jeunes étaient finalistes.

«Les boxeurs de Stanley-Trèfles ont bien progressé. On le voit au fil des compétitions. Il est, toutefois, dommage qu'il n'y ait pas davantage de compétitions au niveau local», indique Bruno Julie, l'un des responsables techniques du club des villes soeurs.

Olenza Albert (en bleu) a boxé intelligemment face à une adversaire rodriguaise plus grande de taille qu'elle, a fait ressortir Bruno Julie.

Celui-ci ajoute que les Championnats de Maurice 2025 ont été d'un très haut niveau. «Il n'y a rien à redire au niveau de l'organisation. La fédération a proposé une compétition de qualité. Cependant, là où le bât blesse, c'est au niveau de l'arbitrage. Beaucoup de ceux présents ont vu que Kewell Frontin et Adel Motean ont remporté leur finale mais les juges-arbitres pas. Je pense que le président, Pascal Telvar et l'entraîneur national, Richard Sunee, auraient pu intervenir. Je pense qu'il est important de prendre des mesures pour que nos juges-arbitres progressent. Mais comme je le répète, c'est l'une des grandes éditions des championnats nationaux auxquels j'ai assisté», ajoute Bruno Julie.

Parlant de ses deux élèves qui ont décroché le titre de meilleur boxeur, le seul médaillé olympique de l'île Maurice dira : «Olenza Albert avait eu un problème de santé et elle manquait d'entraînement. Toutefois, elle a boxé intelligemment face à une adversaire rodriguaise plus grande de taille qu'elle. Elle a pu contrer ses attaques et mérite largement sa victoire.

Quant à Ivans Frontin, il a livré trois combats remarquables. A chaque fois, nous avons dû changer de tactique. On a tout fait pour le déstabiliser mais il est à l'écoute et se sert de son intelligence. Son calme a impressionné le public. Chapeau à lui. Ce ne sont que ses deuxièmes championnats de Maurice et il possède une belle marge de progression.»

Pour Bruno Julie, d'autres boxeurs de son club, tels que Jordy Vadamootoo, Adel Motean et Gilberto Rosalie sont sur la montante. «Jade Henri, pour sa part, est toujours en quête d'expérience mais globalement, je ne peux qu'être satisfait de la prestation des pugilistes de Stanley-Trèfles avec les cinq médailles d'or, 4 d'argent et une de bronze récoltées. Il est dommage que trois de nos filles qui ont été inscrites n'ont pas eu d'adversaires dans leurs catégories.

Je dois remercier nos sponsors, les parents des boxeurs, les amis, le club de Muay Thaï de Rose-Hill, Lino et Jean Mamet et Rudy Neal qui mettent leurs gymnases à notre disposition, les membres et l'équipe d'entraîneurs du club. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Christopherly Albert, Mario Étiennette, Giovanni Baptiste et David Françoise qui vient de nous rejoindre. Le fait que depuis 2016, année de création du club, nous sommes invaincus dans la région de Beau-Bassin/Rose-Hill me rend fier», dira-t-il.

En guise de conclusion, Bruno Julie lance un appel à la fédération : «Mettez davantage l'accent sur la boxe féminine car il existe un vrai potentiel. Il nous faut davantage de compétitions pour les filles car elles s'entraînent et puis n'ont pas l'opportunité de s'exprimer. Il faut que cela change pour qu'elles ne se découragent pas.»