Ile Maurice: Junaid Haroon Fakim nommé commissaire

12 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

La Financial Crimes Commission (FCC) a désormais un nouveau commissaire : Junaid Haroon Fakim. Sa nomination officielle, intervenue le 5 août, marque l'arrivée d'un nouvel avocat au sein de l'institution. Membre du barreau mauricien, Junaid Haroon Fakim est reconnu pour son expertise en droit des affaires et en réglementation des services financiers.

Diplômé de l'Université de Buckingham (Royaume-Uni) avec un Bachelor of Laws with Honours (LLB) puis un Master of Laws (LLM) en droit commercial international, il a complété sa formation professionnelle à l'Institute of Professional Legal Studies, en Nouvelle-Zélande, avant d'être admis comme Barrister-at-Law à Maurice.

Au fil de sa carrière, il a travaillé sur des dossiers juridiques complexes, allant des trusts aux transactions transfrontalières, en passant par les restructurations, les licences dans le secteur financier, le droit du travail et la conformité réglementaire.

Spécialiste reconnu de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits, Junaid Haroon Fakim apporte à la FCC une vision stratégique et une expérience de terrain. Son arrivée devrait contribuer à intensifier la lutte contre la criminalité financière et à renforcer la réputation du pays en matière de transparence et de respect de l'État de droit.

