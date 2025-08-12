Ile Maurice: Triathlon - Décisifs pour élites et juniors, et les Youth présélectionnés pour les YOG 2026

12 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Ce dimanche 17 août, Blue-Bay s'apprête à vibrer au rythme des Championnats nationaux de triathlon, un rendez-vous incontournable pour les athlètes mauriciens, des Youth aux élites. Au-delà de la conquête du titre, cette compétition est cruciale pour les élites et juniors qui marqueront des points au classe- ment World Triathlon. Elle est aussi essentielle pour les Youth figurant dans la présélection en vue des Youth Olympic Games (YOG) de Dakar 2026.

Alain St-Louis, président de la Fédération mauricienne de triathlon, explique : «Lors des Championnats nationaux, les élites et les juniors sont motivés à grappiller des points au classement World Triathlon. Mais attention, ces Championnats intéressent aussi les Youth, qui figurent dans la «long list» pour les YOG.»

Cette liste compte quatre jeunes talents : Keira Rajabalee et Syona Naiko chez les filles, ainsi que Timothée Allet et Rémi Samouillan chez les garçons. Tous basculeront en catégorie junior après ces championnats et devront participer à des compétitions sprint pour poursuivre leur progression avant l'événement majeur à Dakar. «Pour le YOG, au minimum une fille et un garçon seront sélectionnés, selon les résultats obtenus», rappelle Alain St-Louis.

Le départ des épreuves sera donné dès 8 h, avec les courses de triathlon standard, sprint et supersprint, ainsi que les épreuves swim and run. À 9h30, les catégories U15 et U12 prendront le relais, aussi bien en triathlon qu'en swim and run.

Pour garantir la sécurité des participants, la Blue-Bay Link Road sera fermée de 8h à midi. Ces championnats sont organisés sous le patronage de PhoenixBev.

Triathlon

Standard - Senior et vétéran : 1,5 km natation - 40 km vélo - 10 km course à pied - Départ 8h

Sprint - Junior : 750 m natation - 20 km vélo - 5 km course à pied - Départ 8h

Supersprint - Youth : 400 m natation - 10 km vélo - 2,5 km course à pied - Départ 8h

Kids race - U15 : 200 m natation - 5 km vélo - 1,25 km course à pied - Départ 9h30

Kids race - U12 : 100 m natation - 2,5 km vélo - 700 m course à pied - Départ 9h30

SWIM/RUN

Sprint 16+ : 750 m natation - 5 km course à pied - Départ 8h

Supersprint 16- : 400 m natation - 2,5 km course à pied - Départ 8h

Kids race U15 : 200 m natation - 1,25 km course à pied - Départ 9h30

Kids race U12 : 100 m natation - 700 m course à pied - Départ 9h30

Championnats d'afrique de triathlon en sprint à Maurice en 2026

La FMTri accueillera en 2026, à la demande de la Confédération africaine de triathlon, les Championnats d'Afrique en sprint. «Cela pourrait se tenir en avril 2026, la date officielle n'est pas encore fixée», précise Alain St-Louis. Blue-Bay a été choisi comme lieu d'accueil, avec la participation des élites africaines, juniors et age groupers.

