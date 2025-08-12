Cameroun: Présidentielle - Comment les partis fignolent leurs identités visuelles

Au Cameroun, Elecam, l'organe en charge des élections, a mis fin le 11 août 2025 au processus de vérification et de confirmation des sigles, logos et couleurs des partis politiques en lice pour la présidentielle du 12 octobre. Si Le RDPC du président sortant Paul Biya conserve son traditionnel blanc et le SDF le rose, d'autres formations politiques, en revanche, ont dû revoir leurs choix couleurs.

Quelques heures avant la clôture, au troisième étage de l'immeuble abritant les services d'Election Cameroon (Elecam), les derniers candidats se bousculaient encore pour vérifier la conformité de leurs photos officielles, logos, couleurs et bulletins.

Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) de Cabral Libii a choisi une couleur plus vive. « Nous avons choisi la couleur orange qui, pour ceux qui connaissent ces choses-là, a une excellente fréquence mais qui renvoie surtout à la proximité, à la communication, à la confiance », affirme un membre du PCRN.

De son côté, le Parti de l'alliance libérale (PAL) a dû modifier ses plans à la dernière minute, selon son candidat Ateki Seta Caxton : « Nous avions choisi le blanc quand nous sommes venus déposer les documents de candidature. Maintenant, nous constatons que le RDPC a eu le blanc. Du coup, nous avons choisi un blanc cassé pour nous différencier. »

Tous les bulletins seront dans les bureaux de votes, même en cas de désistement

Des ajustements de dernière minute, réalisés de manière consensuelle, selon Essomba Okah Christian, président de la commission du suivi de l'impression des documents électoraux : « Nous avons déjà procédé à toutes les vérifications d'usage avec eux. Et lorsqu'il y a conflit, le parti le plus ancien passe en premier. »

Les 12 partis politiques retenus pour ce scrutin ont enregistré leurs données. Leurs bulletins seront donc présents dans les bureaux de vote, même en cas de désistement ou d'alliances.