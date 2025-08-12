Afrique: L'action locale des jeunes célébrée lors de la Journée internationale de la jeunesse 2025

Ce 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « l’action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà », mettant en lumière « la détermination, la créativité et l’esprit d’initiative des jeunes du monde entier ».

L’édition de cette année revêt une importance particulière, car elle coïncide avec le 30e anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse. Cette année, « nous renouvelons également les engagements pris dans le Programme d’action mondial pour la jeunesse et réaffirmons que lorsque les jeunes jouent un rôle de premier plan, les sociétés prospèrent », a déclaré M. Guterres.

D’après les Nations unies, cette journée met en avant le rôle unique que jouent les jeunes dans la concrétisation des ambitions fixées à l'échelle mondiale au niveau communautaire. D’où l’importance du thème qui, selon le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, « nous rappelle que pour réaliser des progrès au niveau mondial, il faut commencer au niveau local ».

Selon lui, les jeunes sont les moteurs du développement durable. « Les jeunes construisent des communautés plus inclusives, œuvrent à l’instauration de la paix et réclament un avenir plus équitable, plus vert et plus juste », a-t-il soutenu.

Il faut noter que les jeunes sont des partenaires essentiels car leur créativité, leur perspicacité et leurs liens communautaires contribuent à combler le fossé entre la politique et la pratique.

Pour l’Organisation des Nations Unies, avec plus de 65 % des cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la gouvernance locale, l'engagement des jeunes n'est pas un luxe, c'est une nécessité.

Il est important de souligner que la célébration de cette année intervient à un moment où l’emploi des jeunes est de plus en plus un défi pour la majeure partie des sociétés. En faire une priorité devient une alternative qui doit être concrétisée au sein des Nations.

Dès lors, l’ONU envisage d’intégrer « les priorités des jeunes dans les stratégies locales et régionales », favorisant ainsi « les partenariats avec les organisations de jeunesse ». Ainsi, les autorités pourront collaborer avec eux « pour transformer leurs idées en solutions efficaces ».

Par conséquent, le Secrétaire général des Nations Unies exhorte tout le monde à travailler ensemble afin de promouvoir les solutions proposées par les jeunes et à construire, en partant de la base, un monde plus juste, plus pacifique et plus durable.

À noter que des discussions relatives au thème de la Journée internationale de la jeunesse 2025 serviront également de base aux préparatifs du deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra à Doha en novembre.