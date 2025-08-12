Burkina Faso: Renforcement de la mobilité urbaine - Le Premier ministre remet un lot de 155 bus à la SOTRACO

Le transport urbain vient de franchir une étape importante dans sa modernisation. La Société de transport en commun (SOTRACO) s'est, en effet, dotée de 155 bus le lundi 11 août 2025 à son siège à Ouagadougou. Cette acquisition, effectuée en présence du Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, entouré de plusieurs membres du gouvernement, entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

Avec une population urbaine en forte croissance, Ouagadougou et bien d'autres villes du Burkina Faso enregistrent chaque année une pression accrue sur leur système de transport. La Société de transport en commun (SOTRACO), bien qu'elle dispose déjà d'un certain nombre de bus pour faciliter la mobilité dans les différentes villes, fait difficilement face à la demande croissante de la population. Une situation qui oblige les potentiels clients de la société à se tourner vers d'autres moyens de transport souvent moins sécurisés et plus coûteux.

Le gouvernement, dans son programme d'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, au-delà de la construction des infrastructures éducatives, fait de leur accessibilité sa préoccupation. En d'autres termes, faciliter l'accès des étudiants et des élèves à leurs centres d'enseignement sans oublier le reste de la population. C'est dans cette optique que l'Etat a procédé à la recapitalisation de la SOTRACO, portant son capital social de 800 millions à 5 milliards de F CFA. Cette opération a stratégiquement transformé la société en Société d'économie mixte (SEM) avec une participation majoritaire de l'Etat à hauteur de 89,73 %.

Une mesure qui va permettre à la SOTRACO de répondre à sa mission de service public à travers plusieurs actions, notamment une offre de transport accessible, fiable et adaptée à la croissance urbaine, une amélioration de la fluidité du trafic et de la sécurité routière, une réduction des accidents impliquant des engins motorisés à deux roues, une contribution à la préservation de l'environnement et une gestion optimisée de l'espace public.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a indiqué que depuis que cette société existe, son parc n'a jamais été aussi garni de véhicules. Selon lui, ce lot de 155 bus n'est qu'une première étape de livraison, en ce sens qu'environ 375 autres bus sont attendus d'ici la fin de cette année. Le patron du gouvernement a invité tous les acteurs, en particulier le ministère de la Mobilité et ladite société, à un entretien pragmatique permettant aux bus d'être toujours performants et de répondre aux besoins de la population dans la durée.

Parmi ces bus acquis, 30 le sont dans le cadre du Projet de mobilité urbaine du Grand-Ouaga (PMUGO). La dotation de la SOTRACO de ces centaines de véhicules fait suite à une décision prise lors du Conseil des ministres du 6 décembre 2025 et va coûter à l'Etat burkinabè plus de 44 milliards de F CFA, avec l'appui financier du Groupe Vista Bank.

Pour le directeur général de la Société générale du Burkina Faso (SGBF), membre du Groupe Vista, Marc Giugni, étant donné que l'éducation est l'une des ressources du développement d'un pays, Vista Bank a accepté d'accompagner le gouvernement dans son initiative présidentielle. Une idée qui, selon lui, paraît naturelle afin d'aider les étudiants, les élèves et la population dans son ensemble en matière de déplacement.

Les personnes vivant avec un handicap sont prises en compte dans le dispositif des places à l'intérieur de ces bus. L'arrivée de ce lot de bus va contribuer à réduire la pollution atmosphérique, l'insécurité routière, la congestion du trafic et le coût élevé des déplacements.