Tunisie: La douane saisit 36 kg de cannabis au port de La Goulette - Un Tunisien résident à l'étranger interpellé

Les services de la douane tunisienne au port de La Goulette Nord ont intercepté, dans le cadre du contrôle des passagers en provenance du port de Gênes (Italie), une tentative de contrebande de cannabis pesant plus de 36 kilogrammes, a annoncé la Direction générale de la douane ce mardi 12 août 2025, dans un communiqué rendu public.

La drogue a été dissimulée avec soin à l'intérieur d'un véhicule conduit par un ressortissant tunisien résidant à l'étranger. L'opération a été menée grâce à un passage au scanner à rayons X, suivi d'une inspection approfondie menée par l'unité cynophile (brigade canine), qui a permis de détecter la présence suspecte de marchandises illicites.

La fouille minutieuse du véhicule par les agents de la douane a permis la saisie de 360 plaques de résine de cannabis (zatla), pour un poids total de 36,17 kg.

Un procès-verbal de saisie a été établi sur-le-champ. Sur ordre du ministère public, le dossier a été confié aux services de sécurité spécialisés pour la suite de l'enquête et l'ouverture des procédures judiciaires.