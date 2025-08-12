Tunisie: Rentrée scolaire - Le paiement des frais d'inscription désormais possible via le Wallet e-Dinar

Les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées, ainsi que leurs parents, peuvent désormais payer à distance les frais d'inscription pour l'année scolaire 2025-2026, grâce au portefeuille numérique « Wallet e-Dinar », mis à disposition gratuitement dans les bureaux de la Poste tunisienne.

Dans un communiqué publié mardi, la Poste Tunisienne a précisé que le Wallet e-Dinar est une solution sécurisée, simple d'utilisation, valable dix ans, et rechargeable jusqu'à 3 000 dinars. Aucun frais d'inscription n'est appliqué pour son ouverture.

Les usagers peuvent également finaliser l'inscription scolaire en associant l'application mobile "D17" au Wallet e-Dinar, ainsi qu'aux différentes cartes de paiement électroniques fournies par la Poste.

Le paiement en ligne doit être effectué via le site officiel du ministère de l'Éducation : www.inscription.education.tn , en utilisant l'une des cartes de paiement électronique de la Poste, ajoute le même communiqué.