Tunisie: Renforcement de la coopération tuniso-angolaise - Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue angolais, ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine (UA).

Selon un communiqué officiel, cet entretien a permis de faire le point sur l'état des relations bilatérales tuniso-angolaises et d'examiner les perspectives de leur renforcement, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de dynamiser la coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment les technologies de la communication, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'agriculture et les énergies renouvelables.

Ils ont également convenu de l'importance de mettre en place des partenariats économiques efficaces, de développer les échanges commerciaux et d'exploiter pleinement les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Par ailleurs, les deux parties ont insisté sur la mise en oeuvre de l'accord relatif à la création d'une commission mixte tuniso-angolaise et sur l'urgence d'organiser sa première session dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte, le ministre Mohamed Ali Nafti a salué les efforts déployés par l'Angola en faveur de l'action africaine commune, en particulier sa coordination des positions africaines sur les grandes questions continentales. Il a également salué sa contribution aux efforts de médiation, de règlement des différends, ainsi qu'aux initiatives de paix, de sécurité et de développement en Afrique.

Enfin, les deux ministres ont réaffirmé l'engagement de leurs pays à oeuvrer ensemble à la mise en place de mécanismes de coopération transparents et efficaces, tant au niveau continental qu'au sein des instances internationales, notamment les Nations unies.