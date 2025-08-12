Tunisie: Orientation universitaire - 8 mandats de dépôt contre un élève soupçonné de piratage

Huit mandats de dépôt ont été émis à l'encontre d'un jeune homme soupçonné d'avoir piraté la plateforme nationale d'orientation universitaire, a annoncé ce mardi Yosri El Houami, porte-parole du tribunal de première instance du Kef. Le suspect, un élève recalé au baccalauréat 2025, est accusé d'avoir manipulé les choix universitaires de plusieurs bacheliers.

Selon les premiers éléments de l'enquête, menée par la brigade centrale des crimes informatiques de la Garde nationale à El Aouina, le jeune homme aurait accédé frauduleusement au système électronique de gestion des affectations post-bac. Il aurait ensuite modifié, supprimé ou falsifié les données personnelles et les choix d'orientation de plusieurs élèves.

Le ministère public a autorisé l'ouverture de huit enquêtes judiciaires distinctes pour falsification de documents électroniques à caractère légal, introduction illégale de données informatiques et atteinte volontaire à l'intégrité d'un système informatique dans le but de nuire. Le suspect a été placé en garde à vue, une mesure prolongée de 48 heures au cours du week-end.

Lors de ses premiers interrogatoires, le jeune homme a affirmé qu'il n'avait pas prémédité ses actes et qu'il s'agirait selon lui d'une "coïncidence". Il est âgé de plus de 18 ans et ne figure pas parmi les admis au baccalauréat cette année.

L'affaire a éclaté suite à plusieurs plaintes déposées par des bacheliers auprès de la brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale au Kef. Ces élèves, qui avaient obtenu leur diplôme avec des moyennes correctes, ont constaté des anomalies dans leurs affectations universitaires.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l'ampleur exacte de la manipulation, identifier d'éventuels complices, et sécuriser la plateforme d'orientation universitaire.