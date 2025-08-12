Tunisie: Le déficit commercial se creuse à 11,9 milliards de dinars à fin juillet 2025

Le déficit commercial de la Tunisie aux prix courants s'est sensiblement aggravé à la fin du mois de juillet 2025, pour s'établir à 11 904,5 millions de dinars, contre 9 631,8 millions de dinars à la même période de l'année précédente. C'est ce qu'a annoncé l'Institut national de la statistique (INS) dans une note publiée ce mardi. Le taux de couverture des importations par les exportations a reculé, passant de 79,4 % durant les sept premiers mois de 2024 à 75,6 % en 2025.

Selon l'INS, cette aggravation du déficit commercial résulte principalement de la balance énergétique, dont le déficit a atteint 6 037,2 millions de dinars. S'ajoutent les déficits enregistrés au niveau des matières premières et demi-produits (3 800,4 millions de dinars), des biens d'équipement (1 959,6 millions) et des biens de consommation (930,7 millions). Seul le secteur de l'alimentation a enregistré un excédent, estimé à 823,4 millions de dinars.

Le déficit de la balance commerciale hors énergie s'est établi à 5 867,4 millions de dinars, ce qui marque une légère amélioration par rapport au déficit énergétique, qui avait atteint 6 591,7 millions à la même période de 2024.

Par ailleurs, les exportations tunisiennes ont légèrement reculé de 0,2 % au cours des sept premiers mois de l'année 2025, atteignant 36 973,4 millions de dinars, contre 37 034,9 millions en 2024. Ce repli s'explique notamment par la forte baisse des exportations dans le secteur de l'énergie, qui ont chuté de 34,8 %, en raison de la diminution des ventes de produits raffinés (381,3 millions de dinars contre 1 143,1 millions).

Le secteur des industries agroalimentaires a également connu une baisse significative de 17,5 %, tirée par la chute des exportations d'huile d'olive, dont la valeur est passée de 3 636,2 à 2 506,1 millions de dinars. Le secteur du textile, habillement et cuir a également connu une légère baisse de 0,2 %. En revanche, certaines branches d'activité ont enregistré des hausses, notamment les mines, phosphates et dérivés (+8,6 %), ainsi que les industries mécaniques et électriques (+6,5 %).

Sur le plan géographique, les exportations vers l'Union européenne, qui représentent 70,6 % du total, ont atteint 26 120,1 millions de dinars, contre 25 914,6 millions l'année précédente. Cette hausse est portée par une augmentation des exportations vers l'Allemagne (+15,4 %), la France (+7,5 %) et les Pays-Bas (+11,8 %). À l'inverse, les exportations ont reculé vers l'Italie (-9,4 %) et l'Espagne (-30,4 %).

Les échanges avec les pays arabes ont connu une dynamique positive, avec une progression des exportations vers la Libye (+12,5 %), le Maroc (+38,5 %), l'Algérie (+20,8 %) et l'Égypte (+48,9 %).

Du côté des importations, la Tunisie a enregistré une hausse de 4,7 %, avec un volume global de 48 877,9 millions de dinars contre 46 666,7 millions à la même période en 2024. Cette progression concerne notamment les biens d'équipement (+18,6 %), les matières premières et demi-produits (+6,6 %), ainsi que les biens de consommation (+12,1 %). En revanche, les importations de produits énergétiques ont reculé de 14,9 %, et celles des produits alimentaires de 5,1 %.

Les importations en provenance de l'Union européenne, qui représentent 44,2 % du total, ont atteint 21 591,4 millions de dinars contre 20 639,5 millions un an plus tôt. Elles sont en hausse avec la France (+12,7 %) et l'Allemagne (+10,3 %), mais en baisse avec l'Italie (-0,7 %), la Grèce (-29,7 %) et la Belgique (-7,6 %).

En dehors de l'Union européenne, les importations ont fortement augmenté avec la Chine (+37,2 %) et la Turquie (+14,9 %). En revanche, elles ont diminué avec la Russie (-21,9 %) et l'Inde (-9,2 %).