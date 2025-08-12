Tunisie: Lotfi Riahi - 'Jusqu'à 700 dinars pour équiper un élève en primaire'

Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour l'orientation du consommateur (OTOC), a annoncé ce mardi 12 août que les prix des fournitures scolaires connaîtront une hausse de 10 à 12 % à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

Lors de son intervention sur Jawhara FM, Riahi a précisé que le coût moyen de la rentrée pour un élève du primaire s'élevait, l'an dernier, entre 600 et 700 dinars, un montant qui devrait être revu à la hausse cette année en raison de l'augmentation des prix de plusieurs articles scolaires.

Toutefois, il a tenu à rassurer les parents d'élèves : "Le manuel scolaire ne subira aucune hausse de prix, et les cahiers subventionnés seront disponibles très prochainement", a-t-il affirmé.

Le président de l'OTOC a en outre insisté sur la nécessité de prendre en compte le pouvoir d'achat des familles lors de l'élaboration des listes de fournitures exigées par les établissements. Il appelle à une rationalisation des achats scolaires et à une priorisation des produits fabriqués en Tunisie, afin de soutenir l'économie nationale et encourager les entreprises locales.

"Il est essentiel de soulager la charge financière pesant sur les ménages tunisiens, tout en adoptant une consommation responsable et solidaire", a conclu Riahi.