Tunisie: Transtu - Des bus déployés pour pallier la perturbation du trafic causée par une panne électrique

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, mardi, que des bus ont été déployés pour assurer le transport des usagers des métros suite à la perturbation du trafic enregistrée à cause d'une panne électrique.

La société a expliqué que cette perturbation provisoire est due à une panne électrique survenue, mardi matin, au niveau des lignes aériennes de contact dans l'entrepôt de Tunis Marine au centre-ville causant une coupure entre la station TGM et l'avenue de la Gare. Et d'ajouter que cette panne a empêché le départ entier des trains, se limitant à la sortie d'un seul train par ligne.

La même source a fait savoir que les bus déployés en attendant la réparation de la panne et la reprise du départ des trains restants assureront le transport des usagers de métros :

Entre le terminus de Ben Arous et la station Place de Barcelone

Entre les stations d'interconnexion de l'Ariana et de La République en passant par la station 10 Décembre

Entre les stations Khaireddine Pacha et Place de Barcelone via la station Sliman Kahia

Entre les stations Intilaka et La République en passant par Bab Saadoun

Entre les stations El Mourouj 4 et place de Barcelone en passant par la station El Montazah.

Les lignes régulières de bus reliant les quartiers au centre-ville ont été renforcées, ajoute la même source.