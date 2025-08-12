Afrique: Brand Africa 2025 - Le classement révèle une forte préférence pour les marques internationales en Côte d'Ivoire

Opinion & Public, en partenariat avec Brand Africa, a dévoilé le lundi 11 août 2025, les résultats de l'édition 2025 du classement Brand Africa 100 | Les marques les plus admirées en Côte d'Ivoire. Cette étude révèle non seulement les marques qui inspirent le plus la population ivoirienne, mais aussi la préférence nationale, avec la Côte d'Ivoire comme le pays africain le plus admiré par les Ivoiriens pour sa contribution à un meilleur avenir du continent.

Les meilleures marques de Côte d'Ivoire pour 2025 révèle une nette domination des marques étrangères malgré un fort sentiment panafricaniste chez les Ivoiriens. Selon les résultats de l'enquête, menée dans 31 pays d'Afrique, 70 % des 100 marques les plus admirées en Côte d'Ivoire sont d'origine non africaine. Les marques ivoiriennes ne représentent que 25 % des 100 marques africaines les plus admirées. Le classement montre un décalage entre la fierté nationale et les habitudes de consommation.

En effet, 60 % des Ivoiriens estiment que l'Afrique contribue à construire une meilleure Afrique, et la Côte d'Ivoire est le pays le plus admiré par ses citoyens pour cette contribution.

Cependant, seulement 25 % d'entre eux font confiance aux marques ivoiriennes. Au niveau national, la marque Solibra se distingue comme la marque ivoirienne la plus admirée. Elle est également la marque préférée des Baby-Boomers. Le classement général des 100 meilleures marques en Côte d'Ivoire place Nike en tête, suivie d'Adidas et de Samsung. Nike conserve sa position de marque la plus admirée en Afrique pour la huitième année consécutive et domine également chez les Générations Z et Millennials en Côte d'Ivoire.

Marque africaine la plus admirée : MTN est en tête du classement de la marque la plus admirée pour sa contribution à une meilleure Afrique. Elle est suivie par Dangote et Jumia. Au niveau des médias : NCI TV est la marque de média ivoirienne la plus admirée, tandis que Canal+ est la marque non ivoirienne la plus plébiscitée. Concernant les services financiers : NSIA est la marque ivoirienne la plus admirée dans ce secteur, tandis qu'Ecobank est la marque africaine la plus admirée. Au niveau de la responsabilité sociale, NASCO est reconnue comme la marque numéro 1 pour ses actions en faveur de la société et de l'environnement.

Thebe Ikalafeng, fondateur et président de Brand Africa, a noté que "bien que les Ivoiriens conservent une forte préférence pour les marques européennes qui représentent 42 % des 100 meilleures - il est encourageant de constater que leur préférence pour les marques africaines reste plus forte que dans la plupart des autres régions".

Le classement Brand Africa 100 est le fruit d'une enquête indépendante et non sponsorisée, menée par des partenaires de recherche reconnus tels que Geopoll et Kantar, dans 31 pays représentant plus de 85 % de la population et du PIB du continent. Brand Africa créée en 2010, est un mouvement à but non lucratif dirigé par les marques, visant à inspirer une renaissance africaine portée par les marques.