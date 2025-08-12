Sénégal: Fortes houles à Thiaroye-sur-Mer - Une cellule de crise activée

La commune de Thiaroye-sur-Mer a enregistré d'importants dégâts sur le littoral depuis le samedi 9 août 2025. L'Administration territoriale et les services compétents de l'État effectueront, avec le maire et ses équipes, une visite pour constater l'ampleur des dégâts ce mardi 12 août 2025, selon une note de la commune.

Ces dommages, causés par de fortes houles et l'avancée de la mer, ont eu un impact notable sur les zones d'habitation, les sites et matériels de pêche ainsi que sur certaines infrastructures côtières.

« Le maire, Me El Mamadou Ndiaye, a mis en place, dans l'urgence, une Cellule locale de gestion des risques et des catastrophes, placée sous la présidence de Yayi Bayam Diouf, adjointe au maire, assistée de Moustapha Diop, coordonnateur du Comité local de pêche artisanale (CLPA) », informe le communiqué.

Cette cellule, composée des acteurs communautaires de la pêche, de représentants de la municipalité, d'organisations coutumières et de la Coordination des acteurs de Thiaroye, a pour mission d'évaluer les dégâts, de coordonner les actions d'assistance et de recueillir les besoins des populations affectées.