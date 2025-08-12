Afrique: AfroBasket 2025 - Le Sénégal déroule face à l'Ouganda pour son entrée en lice

Le Sénégal n'a pas tremblé pour son premier match de l'AfroBasket masculin 2025, s'imposant largement face à l'Ouganda (88-53) ce mardi, malgré un léger contretemps au coup d'envoi.

Après quelques réglages techniques, notamment sur le chronomètre, le match a démarré avec du retard dans une salle clairsemée. Mais les Lions de DeSagana Diop n'ont pas laissé cet incident perturber leur plan de jeu. Dès les premières minutes, Gora Camara a donné le ton en imposant sa puissance offensive, lançant un 9-0 avant que l'Ouganda n'inscrive son premier panier au bout de près de quatre minutes.

En fin de premier acte, Jean-Jacques Boissy, impeccable derrière l'arc, a enchaîné trois tirs primés qui ont permis au Sénégal de creuser l'écart. Les Lions bouclent le quart-temps sur un avantage confortable (30-18). Dans le deuxième quart, les Ougandais, emmenés par Deng, durcissent le jeu et ferment l'accès à la raquette. Les Lions marquent 14 points contre 12 encaissés, conservant leur avance. À la pause, le tableau affiche 44-30, grâce notamment aux premiers paniers à trois points de Brancou Badio et Makhtar Gueye.

De retour des vestiaires, l'adresse longue distance se fait rare seul Ousmane Ndiaye trouve la mire à trois points mais la domination intérieure du Sénégal reste écrasante. Pape Moustapha Diop et Gora Camara s'illustrent sous le cercle, tandis que le nouveau venu Boubacar Cissé Diallo ouvre son compteur. Les Lions abordent le dernier quart avec 21 points d'avance (60-39).

Dans les dix dernières minutes, Makhtar Gueye, Ousmane Ndiaye et Jean-Jacques Boissy enchaînent les séquences spectaculaires, scellant une victoire nette (88-53). Cette entrée en matière réussie permet au Sénégal d'aborder avec confiance son deuxième match de poule, prévu dans deux jours contre l'Égypte.