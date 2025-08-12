Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Deux individus arrêtés et des produits saisis par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Moussodougou

12 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Moussodougou située dans la compagnie Banfora et dans la région des Cascades, a mis la main sur un chargement frauduleux d'herbicides au cours d'une opération menée sur la base de renseignements bien induits.

En effet, le 6 aout 2025 vers 23h, le personnel de ladite sous-unité a intercepté un camion de marque Mercedes Benz en provenance d'un pays voisin.

À son bord, le conducteur et le propriétaire du chargement, mais surtout mille (1000) cartons d'herbicides évalués à environ dix millions (10.000.000) de FCFA.

Cette entreprise malveillante avait certainement pour but d'inonder le marché national avec cette importante quantité d'herbicides en contournant les dispositions légales prévues à cet effet. Ce coup de filet réalisé par la Brigade Territoriale de Moussodougou est d'autant plus salutaire que la fraude constitue aujourd'hui une vraie gangrène qui, non seulement met à mal l'économie et le budget de notre pays, mais alimente aussi le terrorisme à travers son financement en devises et en stupéfiants.

Les deux présumés fraudeurs ont été mis à la disposition du Tribunal de Grande instance de Banfora pour la suite des investigations.

Soucieuse de toujours mener à bien les missions qui sont les siennes conformément à la vision des plus hautes autorités de notre pays, la Gendarmerie nationale remercie et encourage les populations pour la collaboration déjà existante, mais les exhorte également à une meilleure implication pour plus d'efficacité à leur profit. C'est pourquoi les numéros verts suivants restent toujours disponibles pour toutes les formes d'alertes :

✓1010 : Centre National de Veille et d'Alerte

✓16 et le 80 00 11 45 : Gendarmerie Nationale

✓17 : Police Nationale

