Maroc: OPCVM - L'actif net atteint 789,77 MMDH au 1er août 2025

L'actif net des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) s'est établi à 789,77 milliards de dirhams (MMDH) au 1er août 2025, affichant une baisse hebdomadaire de 0,80%, selon les statistiques hebdomadaires publiées par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Par catégorie, les OPCVM "Obligations à moyen et long termes "dominent avec un encours de 372,68 MMDH, soit 47,19% de l'actif global, suivis des OPCVM " Obligations à court terme" (118,75 MMDH, soit 15,04%) et des OPCVM "Diversifiés" (104,48 MMDH, soit 13,23%), indique l'AMMC dans son récent document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.

Les OPCVM "Actions" ont enregistré la meilleure performance sur la semaine, avec une hausse de 1,41%, suivis des OPCVM "Diversifiés" (+0,74%) et des OPCVM "Obligations MLT - moyen et long termes" (+0,30%), précise la même source.

Les catégories "Monétaires "et" Obligations à court terme" ont reculé respectivement de 4,68% et 3,18%, tandis que les OPCVM "Contractuels " ont accusé une baisse de 4,22%.

Le nombre total d'OPCVM en activité s'est situé à 598 fonds.