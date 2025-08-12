Maroc: OPCVM - L'actif net atteint 789,77 MMDH au 1er août 2025

12 Août 2025
Libération (Casablanca)

L'actif net des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) s'est établi à 789,77 milliards de dirhams (MMDH) au 1er août 2025, affichant une baisse hebdomadaire de 0,80%, selon les statistiques hebdomadaires publiées par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Par catégorie, les OPCVM "Obligations à moyen et long termes "dominent avec un encours de 372,68 MMDH, soit 47,19% de l'actif global, suivis des OPCVM " Obligations à court terme" (118,75 MMDH, soit 15,04%) et des OPCVM "Diversifiés" (104,48 MMDH, soit 13,23%), indique l'AMMC dans son récent document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.

Les OPCVM "Actions" ont enregistré la meilleure performance sur la semaine, avec une hausse de 1,41%, suivis des OPCVM "Diversifiés" (+0,74%) et des OPCVM "Obligations MLT - moyen et long termes" (+0,30%), précise la même source.

Les catégories "Monétaires "et" Obligations à court terme" ont reculé respectivement de 4,68% et 3,18%, tandis que les OPCVM "Contractuels " ont accusé une baisse de 4,22%.

Le nombre total d'OPCVM en activité s'est situé à 598 fonds.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.